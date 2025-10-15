أسعار الذهب ترتفع وتصل إلى مستوى قياسي جديد

تجاوزت أسعار الذهب عتبة 4200 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى اليوم الأربعاء مدعومة بتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية والتوترات الجيوسياسية، ما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 4188.95 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4217.95 دولار في وقت سابق. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول واحدا % إلى 4205.20 دولار.

58% ارتفاع من بداية العام

وارتفع سعر الذهب نحو 58% هذا العام، مدفوعا بمجموعة من العوامل، من بينها التوترات الجيوسياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة وعمليات شراء البنوك المركزية والحد من الاعتماد على الدولار إلى جانب تدفقات قوية من صناديق الاستثمار المتداولة.

وانخفض سعر الدولار مقابل العملات الرئيسية بعد أن تبنى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول نبرة تميل إلى التيسير النقدي أمس الثلاثاء، قائلا إن سوق العمل الأمريكي لا تزال عالقة في “ركود يتسم بانخفاض معدلات التوظيف والتسريح”.

ويُعد الذهب ملاذا تقليديا في أوقات عدم اليقين والتضخم ويزدهر في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة نظرا لكونه أصلا لا يدرّ عائدا.

دعم من اضطرابات الصين

وزاد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، بعدما قال إن واشنطن تدرس قطع بعض العلاقات التجارية مع الصين، وذلك عقب تبادل الجانبين فرض رسوم جمركية هذا الأسبوع.

وتتابع الأسواق أيضا تطورات إغلاق الحكومة الأمريكية الذي أدى إلى توقف صدور البيانات الرسمية مما يمكن أن يُلقي بظلاله على توقعات صانعي السياسات في الخارج.

وارتفع سعر الفضة 2.5% إلى 52.75 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى قياسي له أمس الثلاثاء عند 53.6 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.9% إلى 1651.85 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 1.8% إلى 1553.43 دولار.