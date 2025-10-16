وزير الخزانة الأمريكي يكشف تكلفة الإغلاق الحكومي على الاقتصاد يوميا

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الأربعاء، إن الإغلاق الحكومي المستمر منذ أسبوعين تسبب بخسائر يومية تقدر بنحو 15 مليار دولار من الإنتاج، داعيا الديمقراطيين إلى “التحلي بالمسؤولية” والتعاون مع الجمهوريين لإنهاء الأزمة.

وفي مؤتمر صحفي، أكد بيسنت أن تداعيات الإغلاق بدأت تنعكس سلبا على الاقتصاد الأمريكي، قائلا: “نعتقد أن الإغلاق الحكومي ربما يكلف الاقتصاد ما قد يصل إلى 15 مليار دولار يوميا”.

وأوضح أن موجة الاستثمارات المتدفقة لأمريكا، خصوصا في قطاعات الذكاء الاصطناعي، ما تزال في بدايتها، إلا أن الإغلاق يشكل عائقا متزايدا أمام استمرارها.

وفي فعالية لقناة “سي إن بي سي” على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، قال بيسنت: “هناك طلب مكبوت، لكن سياسات الرئيس دونالد ترامب أطلقت العنان لهذه الطفرة”، مضيفا أن “الإغلاق الحكومي هو العقبة الوحيدة أمام تقدمنا”.

وأشار بيسنت إلى أن الحوافز الضريبية التي أقرها الجمهوريون، إضافة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب، من شأنها الحفاظ على قوة الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستمر.

تراجع العجز

وأعلن بيسنت أيضا أن العجز في السنة المالية 2025، التي انتهت في 30 سبتمبر/أيلول، أصغر من نظيره في السنة السابقة الذي بلغ 1.833 تريليون دولار.

ورغم عدم إعلانه رقما محددا، أشار إلى إمكانية تراجع نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حدود ثلاثة بالمئة في الأعوام المقبلة. ولم تصدر وزارة الخزانة حتى الآن الرقم النهائي للعجز السنوي.

وكان مكتب الموازنة في الكونغرس قد قدر الأسبوع الماضي أن عجز السنة المالية 2025 تراجع بشكل طفيف إلى 1.817 تريليون دولار، بالرغم من ارتفاع الإيرادات الجمركية بمقدار 118 مليار دولار نتيجة الرسوم التي فرضها ترامب.