دير البلح.. بنك فلسطين يفتح أبوابه والجزيرة مباشر ترصد بدء عودة الحياة المصرفية (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر بدء افتتاح فرع بنك فلسطين، اليوم الأحد، في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، في خطوة تمثل مؤشرا إلى عودة الحياة المصرفية وتسهيل المعاملات المالية للسكان بعد فترة طويلة من التوقف نتيجة للحرب.

وعبَّر مواطنون حضروا إلى الفرع عن ارتياحهم لقرار إعادة فتح البنك، مؤكدين أن توقف الخدمات المصرفية تسبب في تعقيد أمور حياتية كثيرة.

وفي هذا السياق، قالت إحدى المواطنات “إحنا جينا على البنك هذا علشان نمشّي أمورنا وتعاملاتنا. البنك موقّف أمور ناس كثير، في ناس واقف تطبيقها، في ناس مش عاملة تطبيق بنكي”.

وأشارت مواطنة أخرى إلى أهمية فتح البنك، قائلة “حابين نشوف إيش صار بالضبط. إنه أولادنا، طبعا إحنا عنا أيتام بدنا نشوف أمورهم، إن شاء الله خير”.

وعبَّرت عن انتظارها اليومي لعودة عمل البنك لاستكمال معاملاتها التي توقفت بعد وفاة زوجها قبل الحرب “أنا بستنى يوم بيوم. الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله رب قد ترجع الأمور كلها لوضعها الطبيعي إن شاء الله”.

ويحمل الافتتاح الجزئي للبنك في دير البلح أهمية كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع، مما يتيح لهم الوصول إلى حساباتهم وتسيير معاملاتهم المالية الأساسية.