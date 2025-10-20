الاتحاد الأوروبي يصادق على وقف استيراد الغاز الروسي كليا مع نهاية 2027

وافقت أكثرية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء الطاقة الأوروبيين في لوكسمبورغ اليوم الاثنين على حظر استيراد الغاز الطبيعي الروسي إلى دول الاتحاد بحلول نهاية عام 2027.

ومن خلال وقف شراء الغاز الطبيعي الروسي، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تجفيف مصدر أساسي لتمويل الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا.

هذا التدبير الذي ينبغي إخضاعه للنقاش في البرلمان الأوروبي، اقترحته المفوضية خلال الربيع الماضي.

وتأمل الدنمارك التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى نهاية العام، إقرار الإجراء نهائيا قبل مطلع السنة المقبلة.

وقد عارضت سلوفاكيا والمجر، وهما بلدان غير ساحليين ويعتمدان على مصادر الطاقة الروسية، بشدة هذا الحظر لكنهما لم تنجحا في توفير الغالبية اللازمة لتعطيله.

ويحاول الاتحاد الأوروبي وقف اعتماده على المحروقات الروسية منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

لكن الاتحاد الذي أوقف كليا وارداته من النفط الروسي، لا يزال يعتمد على صادرات موسكو من الغاز الطبيعي.

ووفّرت روسيا 19% من إجمالي واردات الغاز في الاتحاد الأوروبي عام 2024، مقابل 45% في 2021.

وفي النصف الأول من العام الجاري، استورد الاتحاد غازا طبيعيا مسالا من روسيا بقيمة تقارب 4.5 مليار يورو (5.3 مليار دولار).

أول رد روسي

وفي أول رد روسي على قرار الاتحاد الأوروبي قال رئيس شركة غازبروم الروسية: إن سوق الغاز الأوروبي قد يواجه مشاكل إذا كان الشتاء القادم باردًا.