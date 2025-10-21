الذهب يسجل أسرع تراجع منذ سنوات بعد بلوغ سعره مستويات قياسية

انخفضت أسعار الذهب 5% مع ارتفاع الدولار وجني المستثمرين للأرباح، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت مستوى قياسيا جديدا بدعم من الطلب القوي على الملاذ الآمن والتوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 5% ليصل إلى 4136.72 دولارا للأوقية (الأونصة).

ويعود آخر الانخفاضات التي تجاوزت 5% للمعدن الأصفر إلى الأشهر الأولى من جائحة كوفيد عام 2020.

وصعدت الأسعار إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولارا، أمس الاثنين، لتسجل زيادة بنسبة 60% هذا العام بفعل مزيج من الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية وعمليات الشراء المستمرة في البنوك المركزية والطلب القوي على الاستثمار والتخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية.

وقال تاي وونغ، وهو تاجر معادن مستقل “انخفاض الذهب أمس أدى إلى عمليات شراء، لكن القفزة الحادة في التقلبات بلغت أعلى مستوياتها الأسبوع الماضي، مما يبعث على الحذر، وقد يشجع على جني الأرباح على المدى القصير على الأقل”.

وصعد مؤشر الدولار 0.4% مما يجعل المعدن النفيس أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

واستقرت بورصة وول ستريت عند الفتح، وقلصت العقود الآجلة خسائرها السابقة في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون موجة من إعلانات شركات كبرى عن الأرباح الفصلية.

وينصبّ تركيز المستثمرين الآن على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين، المقرر صدورها يوم الجمعة المقبل. ومن المتوقع أن تُظهر البيانات ارتفاع المؤشر 3.1% على أساس سنوي في سبتمبر/أيلول الماضي، مما يعزز توقعات السوق بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الأسبوع المقبل.

ويميل الذهب إلى الصعود في فترات انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية بأكثر من 7% إلى 48.79 دولارا للأوقية. وهوى البلاتين بنحو 7% ليسجل 1519.45 دولارا للأوقية.