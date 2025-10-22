الذهب يواصل تراجعه وسط موجة بيع لجني الأرباح

واصلت أسعار الذهب انخفاضها اليوم الأربعاء بعد أن سجلت أكبر انخفاض يومي لها منذ عام 2020 في الجلسة السابقة، فقد شهدت الأسواق موجة جديدة من عمليات البيع مع سعي المستثمرين لجني الأرباح وسط ضغوط ناجمة عن صعود الدولار.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 2.6% إلى 4017.29 دولار للأوقية (الأونصة) ليصل إلى أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا، بعد أن ارتفع إلى 4161.17 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.9% إلى 4032.80 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوع، مما زاد من تكلفة المعدن النفيس المقوم بالدولار.

وهبطت أسعار الذهب 5.3% خلال تعاملات أمس الثلاثاء بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381.21 دولار في الجلسة السابقة. وارتفعت أسعار الذهب 54% منذ بداية هذا العام، مدعومة بحالة الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وتدفقات قوية من صناديق الاستثمار المتداولة.

وينتظر المستثمرون تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي يمكنه أن يقدم رؤى حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة. وعادة ما يستفيد الذهب، الذي لا يدر عائدا، من انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.8% إلى 47.84 دولار للأوقية. وكان سعر الفضة قد هبط 7.1% أمس الثلاثاء. وتراجع البلاتين 1.4% إلى 1530.35 دولار، وانخفض البلاديوم 1.2% إلى 1391 دولار.