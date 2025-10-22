مذكرة بين مصر والاتحاد الأوروبي للحصول على قرض بـ 4.6 مليار دولار

وقع المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، ووزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط مذكرة تفاهم لتمويل ثان بقيمة 4 مليارات يورو (4.66 مليار دولار).

وأوضح الاتحاد في بيان، الأربعاء، أن التمويل يشمل قروضا بشروط ميسرة لمصر، ويدعم أيضا تنفيذ برنامج إصلاحي.

ومنذ مارس/آذار 2024، كثف الاتحاد الأوروبي تعاونه مع مصر، التي يعتبرها شريكا استراتيجيا في ستة مجالات رئيسية: العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، والهجرة والتنقل، والأمن والديموغرافيا، ورأس المال البشري.

وكجزء من هذه الشراكة المتجددة، كشف الاتحاد الأوروبي عن حزمة دعم من المساعدات المالية الكلية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024-2027.

وفي أبريل من العام نفسه، وافق الاتحاد الأوروبي على قرض مساعدات مالية صغيرة قصيرة الأجل بقيمة مليار يورو وصرفه لمساعدة مصر على مواجهة تحديات الاستقرار الاقتصادي العاجلة كجزء من حزمة المساعدات المالية قصيرة الأجل بقيمة 7.4 مليار يورو.

وعقدت مصر والاتحاد الأوروبي أول قمة بينهما اليوم الأربعاء في بروكسل، حيث ناقش القادة قضايا الأمن والتجارة والهجرة، إضافة إلى تحقيق الاستقرار في غزة.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عن زيادة المساعدات الاقتصادية الأوروبية لمصر، وانضمامها إلى برنامج “هورايزن” التابع للاتحاد الأوروبي، وهو صندوق يبلغ رأسماله 175 مليار يورو (نحو 202.7 مليار دولار) مخصص لدعم البحث العلمي والابتكار في مجالات تمتد من تكنولوجيا الكم إلى صناعة الفضاء.