تعرَّف على أسعار الذهب والفضة عالميا اليوم الجمعة

قلصت أسعار الذهب خسائرها، اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات تسجيل قراءة أقل قليلا من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة، مما عزز توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في عشرة أسابيع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4115.03 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن تراجع بنحو 2% في وقت سابق من الجلسة، وسجل انخفاضا 3.1% منذ بداية الأسبوع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.4% إلى 4130.50 دولارا للأوقية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4381.21 دولارا يوم الاثنين، لكنه تراجع بأكثر من 6% منذ ذلك الحين، إذ عكف المستثمرون على جني الأرباح، كما تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل بوادر على انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 48.61 دولارا للأوقية، متجهة نحو خسارة أسبوعية بنحو 6.3%.

وارتفع المعدن 55% هذا العام، مدفوعا بالاضطرابات الجيوسياسية وشراء من جانب البنوك المركزية وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 1.2% إلى 1606.75 دولارات، وتراجع البلاديوم 0.6% إلى 1447.93 دولارا.