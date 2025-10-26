بالفيديو: استخدامات مستحدثة لم تكن تعرفها للذهب تعزز من قيمته الاقتصادية

كشف الخبير الاقتصادي د/ محمد حيدر تغيرات طرأت على استخدام الذهب على المستوى العالمي خلال السنوات العشر الأخيرة مشيرا إلى أنه يحظى باستخدامات في القطاع التكنولوجي وفي تكنولوجيا الفضاء والصناعات الطبية.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال حيدر “الذهب متعلق في الارتفاع والانخفاض بمسألتين هما العرض والطلب أما فيما يخص مسألة الطلب ففي السابق كان الذهب محدود الاستخدامات في سوق المجوهرات مثلا والبيع والشراء والتخزين لدى البنوك المركزية القديمة أما اليوم فالمسألة مختلفة كليا”.

هل هذا هو الوقت المناسب لشراء الذهب؟

خبير اقتصادي يجيب pic.twitter.com/4EUp03VaVL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 25, 2025

وأضاف أن الذهب برزت استخدامات جديدة له “عندما بدأت التكنولوجيا باستخدام الذهب وهي أمور لم تكن موجودة في السابق فخلال الفترة بين الحربين العالميتين الأولى والثانية لم يكن الذهب يستخدم في هذه الأسواق والآن اختلف الطلب على الذهب كليا خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة الأخيرة”.

وأشار حيدر إلى أن قطاعات مهمة تستخدم الذهب حاليا مثل قطاع التكنولوجيا وقطاع استكشاف الفضاء مردفا “هناك عوامل أخرى مثل قطاع التكنولوجيا وكان لا يستخدم فيه الذهب في الماضي أما اليوم فقطاع التكنولوجيا من أهم مستخدمي الذهب وطالبيه لدخوله في صناعة السيارات والهواتف وغيرها وهناك أيضا صناعة استكشاف الفضاء وهذا أمر لا يعرفه الكثيرون فبعض شذرات الذهب تحمي مركبات الفضاء”.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أعلى مستوياته على الإطلاق عند 4381.21 دولارا يوم الاثنين الماضي، لكنه تراجع خلال الأيام التالية بأكثر من 6%، إذ عكف المستثمرون على جني الأرباح، كما تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل بوادر على انحسار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين.