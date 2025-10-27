الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار والتفاؤل بشأن اتفاق تجاري بين أمريكا والصين

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار ومؤشرات على تراجع حدة التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، في الوقت الذي يترقب فيه المتعاملون اجتماعات بنوك مركزية رئيسية في وقت لاحق من هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات بشأن السياسة النقدية.

وبحلول الساعة 05:04 بتوقيت غرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4072.65 دولارا للأوقية (الأونصة)، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 1.3% إلى 4085.60 دولارا للأوقية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين مقابل الين خلال اليوم، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ووضع كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين والأمريكيين أمس الأحد إطارا لاتفاق تجاري كي يتخذ الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ قرارا بشأنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال كايل رودا المحلل في كابيتال دوت كوم “جاء هذا الاتفاق التجاري المحتمل بين الولايات المتحدة والصين بشكل غير متوقع حقا وحمل مفاجأة إيجابية للأسواق بشكل عام. لكن على الجانب الآخر، كانت تلك التطورات سلبية بالنسبة للذهب”.

خفض سعر الفائدة

وأضاف رودا “العوامل المحفزة لارتفاع الذهب بشكل كبير انحسرت الآن في السوق واستقرت المعنويات. والسبب الذي يمكن أن يظل يدعم الذهب هو احتمال استمرار التيسير النقدي في المستقبل. وإذا استمر الحال على هذا المنوال، فمن المفترض أن يستمر الاتجاه الصعودي للذهب”.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بربع نقطة مئوية في اجتماعه يوم الأربعاء القادم، وهو تكهن يدعمه تقرير التضخم الذي جاء أقل من المتوقع يوم الجمعة.

وفضلا عن هذا الخفض المتوقع، سيترقب المستثمرون أي تصريحات تشير إلى المسار المستقبلي لأسعار الفائدة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ويميل الذهب، وهو أحد الأصول التي لا تدر عائدا، إلى الارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

المعادن النفيسة الأخرى