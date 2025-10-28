الذهب قرب أدنى مستوى له في 3 أسابيع وسط تفاؤل بشأن التجارة بين أمريكا والصين

واصلت أسعار الذهب خسائرها اليوم الثلاثاء لتقترب من أدنى مستوى لها في نحو 3 أسابيع، إذ أدى التفاؤل بشأن اتفاق تجاري محتمل بين الولايات المتحدة والصين إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا، في وقت يترقب فيه المستثمرون إعلانات للسياسات النقدية من بنوك مركزية هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% مسجلا 3974.66 دولارا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط إلى أدنى مستوى له منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.8% إلى 3989.10 دولارا للأوقية.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى (كيه سي إم تريد) “أدى ذوبان الجليد في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى سحب البساط من أسعار الذهب”.

أسعار الفائدة

ووضع مسؤولون صينيون وأمريكيون يوم الأحد إطار عمل لاتفاق تجاري ليتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ قرارا بشأنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

يأتي هذا وسط توقعات واسعة النطاق بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في ختام اجتماعه للسياسات غدا الأربعاء. وسينتظر المستثمرون أي تصريحات حول الخطوات التالية من رئيس المجلس جيروم باول.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان على أسعار الفائدة ثابتة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 53% منذ بداية العام وحتى الآن وسجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 4381.21 دولارا في 20 أكتوبر/تشرين الأول، مدعومة بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي ورهانات خفض أسعار الفائدة واستمرار شراء البنوك المركزية.

المعادن النفيسة الأخرى

نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 46.68 دولارا للأوقية.

تراجع البلاتين 1% إلى 1574.25 دولارا.

ارتفع البلاديوم 1.1% إلى 1417.30 دولارا.