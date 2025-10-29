الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.. وخفض مماثل في دول الخليج

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) اليوم الأربعاء أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس (0.25%)، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات الأسواق، وسط مؤشرات على تباطؤ سوق العمل وتزايد الضغوط الاقتصادية جراء الإغلاق الحكومي.

وأوضح المجلس في بيان أن القرار خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى 3.75 من 4.00%، وهو الخفض الثاني على التوالي خلال العام الجاري، بعد أن رفع الفيدرالي الفائدة إلى نحو 5.3% في عامي 2023 و2024 لمواجهة أعلى معدل تضخم تشهده الولايات المتحدة منذ أربعة عقود.

وأشار البيان إلى أن “وتيرة نمو الوظائف تباطأت هذا العام وارتفع معدل البطالة قليلا، لكنه ظل منخفضا حتى أغسطس”، مؤكدا أن البنك يراقب بيانات القطاع الخاص لتعويض غياب الإحصاءات الحكومية بسبب استمرار الإغلاق.

تقليل تكاليف الاقتراض

كما أعلن المجلس استئناف عمليات شراء محدودة لسندات الخزانة بعد أن ظهرت مؤشرات على شح السيولة في الأسواق المالية، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار النظام المالي.

ويتوقع أن يسهم هذا الخفض في تقليل تكاليف الاقتراض تدريجيا على القروض العقارية، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان، وقروض الشركات، بما يدعم النشاط الاقتصادي دون إشعال موجة تضخم جديدة.

وعقب القرار الأمريكي، تحركت البنوك المركزية في دول الخليج العربي بخفض مماثل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، تماشيا مع ارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي.

قطر

ففي قطر، أعلن مصرف قطر المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح سعر فائدة الإقراض 4.6%، وسعر إعادة الشراء 4.35%، وسعر فائدة الإيداع 4.1%، على أن يسري القرار بدءا من غد الخميس.

وفي الرياض، أعلن البنك المركزي السعودي في بيان اليوم الأربعاء خفض سعر اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة، وسعر اتفاقية إعادة الشراء المعاكس بالقدر نفسه إلى أربعة بالمئة.

وحذت السعودية، التي تربط عملتها بالدولار، حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي.

الإمارات

وفي الإمارات العربية المتحدة، قرر مصرف الإمارات المركزي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة من 4.15% إلى 3.90%، اعتبارا من يوم الخميس، مؤكدا أن القرار جاء “تماشياً مع خفض الفيدرالي الأمريكي”.

عمان

كما قرر البنك المركزي العماني خفض سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنوك المحلية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة.

البحرين

كما أعلن مصرف البحرين المركزي خفض سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة من 4.75% إلى 4.50% بدءا من التاريخ ذاته، في خطوة تهدف للحفاظ على استقرار العملة والأسواق المالية.