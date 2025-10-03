اقتصاد|الولايات المتحدة

ثروة إيلون ماسك تتجاوز أرقاما تاريخية (شاهد)

إيلون ماسك مالك شركة "سبيس إكس"
إيلون ماسك مؤسس ومالك شركة "سبيس إكس" (رويترز)
Published On 3/10/2025

أصبح إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا يوم الأربعاء أول شخص في التاريخ يحقق صافي ثروة يقارب 500 مليار دولار، بفضل انتعاش أسهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية وارتفاع تقييمات الشركات الناشئة الأخرى المملوكة لرائد الأعمال التكنولوجية.

وأظهر مؤشر فوربس للمليارديرات أن القيمة الصافية لثروة ماسك بلغت 499.5 مليار دولار.

وتدفع أسهم تسلا الزيادة في صافي ثروة ماسك، إذ ارتفعت بأكثر من 14 بالمئة هذا العام.

واقترح مجلس إدارة تسلا الشهر الماضي خطة تعويضات بقيمة تريليون دولار لماسك، مما يؤكد على سيطرته على شركة تصنيع السيارات في وقت تحاول فيه التحول إلى شركة رائدة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

ورفعت شركة ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعي (إكس.إيه.آي) وشركة (سبيس إكس) لتصنيع الصواريخ تقييماتهما هذا العام.

ويأتي لاري إليسون مؤسس أوراكل بعد ماسك كثاني أغنى شخص في قائمة فوربس مع بلوغ صافي ثروته حوالي 351.5 مليار دولار حتى يوم الأربعاء.

المصدر: الجزيرة مباشر + رويترز

