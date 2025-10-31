مجلس الذهب يؤكد ارتفاع الطلب لمستويات قياسية.. تعرف إلى سعره في السوقين العالمية والمصرية

قال مجلس الذهب العالمي، اليوم الخميس، إن الطلب الدولي على الذهب ارتفع 3% على أساس سنوي ليصل إلى 1313 طنا، وذلك في الربع الثالث من العام الجاري، وهو أعلى رقم ربع سنوي مسجل.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 50% منذ بداية هذا العام، وسجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4381 دولارا للأوقية (الأونصة) في 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بسبب الطلب على الذهب نتيجة التوترات الجيوسياسية، وحالة عدم اليقين بشأن نتائج الرسوم الجمركية الأمريكية، ومؤخرا بموجة من الشراء بدافع الخوف من تفويت فرصة الاستثمار في الذهب، خاصة مع التوقعات بارتفاع سعره.

وقالت لويز ستريت كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي لـ”رويترز” بأنه “لا تزال التوقعات بشأن الذهب متفائلة، حيث إن استمرار ضعف الدولار الأمريكي، وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة، وخطر الركود التضخمي، قد يعزز الطلب الاستثماري”.

طلب البنوك المركزية على الذهب

وارتفع الطلب على السبائك والعملات الذهبية 17% في الربع الثالث بقيادة الهند والصين، وذكر مجلس الذهب العالمي أن التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة قفزت 134%.

وقدر مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية، وهي مصدر رئيس آخر للطلب على الذهب، زادت مشترياتها بنسبة 10% لتصل إلى 219.9 طنا في الربع الثالث، استنادا إلى البيانات المعلن عنها وتقديراته للمشتريات غير المعلن عنها.

وأوضح المجلس أن البنوك المركزية اشترت 634 طنا من الذهب في المدة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول، وهي كمية “أقل من المستويات الاستثنائية المسجلة في الأعوام الثلاثة الماضية، لكنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل عام 2022”.

ورفع معهد ويلز فارجو للاستثمار السعر المستهدف للذهب في نهاية 2026 إلى نطاق يتراوح من 4500 إلى 4700 دولار للأوقية، مرتفعا من نطاق 3900-4100 دولار للأوقية في وقت سابق، مشيرا إلى حالة الضبابية المحيطة بالأوضاع الجيوسياسية والسياسة التجارية.

ارتفاع سعر الذهب عالميا

وعلى صعيد الوضع في الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار الذهب 2% اليوم الخميس مدعومة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة، وبعد أن استوعب المتداولون نتائج اجتماع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ.

وبحلول الساعة 1739 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.9% إلى 4003.62 دولارات للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.4% إلى 4015.9 دولارا للأوقية عند التسوية.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء بما يتماشى مع توقعات السوق، لكنه أشار إلى أنه ربما يكون الخفض الأخير هذا العام وسط المشكلات الناجمة عن الإغلاق الحكومي الأمريكي.

ويؤدي تخفيض سعر الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية ذات العائد المضمون إلى تحول المستثمرين إلى أدوات استثمارية أخرى، مثل الذهب والعملات المشفرة والأسهم، ما يزيد من الطلب عليها.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء أنه من المتوقع أن تنهي القمة بين ترامب وشي، على الأقل في الوقت الحالي، أشهرا من سياسة حافة الهاوية التجارية التي هددت فيها الولايات المتحدة الصين بفرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ومع ذلك، فإنها لا ترقى إلى مستوى اتفاق شامل يعالج القضايا الجوهرية في التنافس الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين.

أسعار الذهب في مصر

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل ملحوظ بالتوازي مع الأسعار في السوق العالمية. وفيما يلي أسعار الذهب في مصر وفقا لموقع “آي صاغة”، مع ملاحظة أنها لا تشمل المصنعية والضرائب.

عيار 21

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في مصر 5375 جنيها.

عيار 18

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 18 في مصر 4607.25 جنيهات.

عيار 24

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 24 في مصر 6142.75 جنيها.

عيار 14

بلغ متوسط سعر بيع غرام الذهب عيار 14 في 3150 جنيها.

جنيه الذهب

بلغ متوسط سعر بيع جنيه الذهب في مصر 43000 جنيه.