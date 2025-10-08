سعر الذهب يتجاوز 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى

حطم الذهب مستوى 4000 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الأربعاء ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق، مدفوعا بسعي المستثمرين إلى الملاذ الآمن في ظل الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة، إلى جانب توقع إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 4021.22 دولارا للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 1% إلى 4046 دولارا للأوقية.

ويعتبر الذهب عادة مخزنا للقيمة في أوقات عدم الاستقرار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 52% منذ بداية العام بعد صعوده 27% في عام 2024.

وقال تاي وونج وهو تاجر معادن مستقل “هناك الكثير من الثقة في هذه التجارة حاليا لدرجة أن السوق ستترقب الرقم الكبير التالي وهو 5000 مع ترجيح مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة”.

وأضاف “ستكون هناك بعض العقبات في الطريق مثل هدنة دائمة في الشرق الأوسط أو أوكرانيا ولكن من المستبعد أن تتغير المحركات الأساسية للتجارة والديون الضخمة والمتنامية وتنويع الاحتياطيات وضعف الدولار على المدى المتوسط”.

وأدت مجموعة من العوامل مثل زيادة مشتريات البنوك المركزية وتجدد الاهتمام بصناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب وتراجع الدولار وقوة الطلب من الأفراد إلى تعزيز صعود المعدن الأصفر.

الإغلاق الحكومي الأمريكي

ودخل الإغلاق الحكومي الأمريكي يومه السابع أمس الثلاثاء، وأدى إلى تأجيل إصدار مؤشرات اقتصادية رئيسية، مما أجبر المستثمرين على الاعتماد على البيانات الثانوية غير الحكومية لتوقع توقيت ومدى خفض أسعار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون الآن خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الشهر، وخفضا إضافيا بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر/كانون الأول.

وإضافة إلى ذلك، عززت الاضطرابات السياسية في فرنسا واليابان الطلب على المعدن الأصفر الذي يعد ملاذا آمنا.

ويقول محللون إن “الخوف من تفويت الفرصة” يعزز الارتفاع أيضا.

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في يو بي إس “ما نراه الآن هو أن المستثمرين يشترون الذهب، على الرغم من ارتفاع السعر، مما يزيد من قوة تحركه”.

المعادن النفيسة الأخرى