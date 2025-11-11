بعدما بلغ 95 عاما.. وارن بافيت يسلم قيادة إمبراطورية “بيركشير هاثاواي”

أكد وارن بافيت، أحد أبرز المستثمرين في العالم، أمس الاثنين، عزمه التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي لشركة “بيركشير هاثاواي” في نهاية العام الجاري، بعد مسيرة امتدت أكثر من 6 عقود جعلت من شركته إحدى أكبر التكتلات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وقال بافيت في رسالته السنوية للمساهمين بمناسبة عيد الشكر إن الوقت قد حان لـ”الهدوء”، معلنا أن غريغ إيبل، البالغ من العمر 63 عاما، سيتولى المنصب اعتبارا من يناير/كانون الثاني المقبل.

وأكد بافيت أنه سيظل “مساهما رئيسيا” في الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية أكثر من تريليون دولار، مشددا على ثقته الكاملة بخلفه.

وأشاد بافيت بخبرة إيبل، الذي تولى منصب نائب رئيس المجموعة عام 2021، قائلا “لا أستطيع التفكير في أي شخص أفضل من غريغ لإدارة مدخراتكم ومدخراتي. إنه مدير رائع وعامل دؤوب ومتواصل صادق”. وأوضح أن أبناءه الـ3 ومديري الشركة يدعمون إيبل بشكل كامل.

كما أشار إلى أنه سيتخلى عن عادة كتابة التقرير السنوي للشركة، لكنه سيواصل نشر رسالة عيد الشكر التي دأب على إصدارها سنويا، قائلا “سأظل في المكتب خمسة أيام في الأسبوع وأعمل مع أشخاص رائعين، رغم أنني أتحرك ببطء وأقرأ بصعوبة متزايدة”.

احتفاظ بالأسهم

وأوضح بافيت أنه سيحتفظ بـ”كمية كبيرة” من أسهم فئة “A” في الشركة حتى يطمئن المساهمون إلى القيادة الجديدة، مضيفا أنه سيسرع وتيرة تبرعاته الخيرية إلى المؤسسات التي تديرها أسرته، دون أن يعكس ذلك أي تراجع في ثقته بمستقبل بيركشير.

ومنذ عام 2006، تبرع بافيت بأكثر من نصف أسهمه، ومع ذلك لا يزال يمتلك نحو 14% من الشركة، وتقدر ثروته بنحو 149 مليار دولار وفق مجلة “فوربس”.

وقاد بافيت “بيركشير هاثاواي” منذ عام 1965، محولا إياها من شركة نسيج صغيرة إلى عملاق اقتصادي يضم شركات مثل “جيكو” للتأمين و”دوراسيل” و”BNSF” للسكك الحديدية، فضلا عن استثمارات ضخمة في “أبل” و”كوكا كولا” و”أميركان إكسبريس”.

ورغم تراجع سهم الشركة بنحو 8% منذ إعلان خطته للتنحي في مايو/ أيار الماضي، مقارنة بارتفاع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 20%، قال بافيت للمستثمرين “لا تيأسوا، فكما تعافت أمريكا مرارا ستتعافى بيركشير أيضا”.