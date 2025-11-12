ارتفاع أسعار الذهب والفضة وسط ترقب التصويت على إنهاء الإغلاق الحكومي

ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2% اليوم الأربعاء، مدفوعة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، وذلك قبيل تصويت مجلس النواب الأمريكي على اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ البلاد.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% ليصل إلى 4195.77 دولارا للأوقية، مسجلا أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 2.1% إلى 4202.20 دولارا للأوقية.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات 1.3% لتسجل أدنى مستوياتها منذ الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما زاد من جاذبية الذهب الذي يُعد ملاذا آمنا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

ويأتي الارتفاع قبيل تصويت مجلس النواب الأمريكي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، على مشروع اتفاق ينهي الإغلاق الحكومي المستمر منذ 42 يوما، الذي تسبب في تعطيل صدور البيانات الاقتصادية ودفع الأسواق إلى الاعتماد على مؤشرات خاصة لقياس النشاط الاقتصادي.

كما ارتفعت الفضة بنسبة 4.3% لتصل إلى 53.43 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ 17 أكتوبر، في حين زاد البلاتين 1.9% إلى 1614.75 دولارا، وارتفع البلاديوم 1.7% مسجلا 1468.98 دولارا.

ويميل الذهب إلى الارتفاع عادة في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة، ومع تصاعد الضبابية الاقتصادية، حيث يتجه المستثمرون إلى الأصول الآمنة لحماية رؤوس أموالهم.