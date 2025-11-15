أبل تطعن على حكم قضائي يُلزمها بدفع أكثر من نصف مليار دولار

قال متحدث باسم شركة أبل الأمريكية إنها قررت استئناف حكم قضائي، يُلزمها بدفع تعويض يبلغ 634 مليون دولار إلى شركة متخصصة في تقنيات المراقبة الطبية.

وأضاف المتحدث أن شركة ماسيمو رفعت دعاوى متعددة على أبل في محاكم مختلفة خلال السنوات الست الماضية، واستندت إلى أكثر من 25 براءة اختراع.

وذكر المتحدث أنه ثبت بطلان معظم الدعاوى التي رفعتها شركة ماسيمو، مشيرا إلى أن “براءة الاختراع الوحيدة في هذه القضية انتهت صلاحيتها عام 2022، وكانت تتعلق بتكنولوجيا مراقبة المرضى التي تعود إلى عقود مضت”.

وأصدرت هيئة المحلفين الاتحادية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية حكما على شركة أبل لانتهاكها براءة اختراع تتعلق بتقنية قياس نسبة الأكسجين في الدم في ساعاتها الذكية.

وقال متحدث باسم شركة ماسيمو إن هيئة المحلفين أقرت بأن وضع التمرين في ساعة أبل وميزة إشعار معدل ضربات القلب تنتهك حقوق براءة الاختراع الخاصة بالشركة.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كشفت شركة أبل عن مجموعة من الميزات الصحية الجديدة مع إطلاق ساعة “أبل ووتش سيريز 11″، بينها تنبيه المستخدم عند احتمال إصابته بارتفاع ضغط الدم.