سامسونغ تستثمر 300 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية

كشفت مجموعة سامسونغ الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، عن خطة لاستثمار مليارات الدولارات خلال السنوات الخمس القادمة في تقنيات تدعم الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية.

وأعلنت الشركة عن خطة لبناء منشأة جديدة لأشباه الموصلات، مصممة “لتلبية حاجات الطلب على رقائق الذاكرة”.

وأوضحت أنها تتوقع أن يؤدي مصنع “بيونغتيك” دورا استراتيجيا أكبر في كل من سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات ونظام الرقائق في كوريا الجنوبية عند تشغيله كاملا. ومن المقرر أن تبدأ المنشأة الجديدة عملياتها في سنة 2028.

وتعد سامسونغ للإلكترونيات، وهي الشركة الرئيسية في المجموعة، من عمالقة صناعة رقائق الذاكرة في العالم، وتوفر مكونات حيوية لصناعة الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية التي تعتمد عليها.

كما ستقيم “سامسونغ أس دي أس”، الذراع التقنية للمجموعة، مركزين للبيانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وتتضمن خطة الاستثمار المقدرة قيمتها بـ310 مليارات دولار، بعض المشاريع غير المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتدرس شركة “سامسونغ أس دي آي” المتخصصة في مجال بطاريات السيارات الكهربائية، إقامة خط إنتاج محلي “للبطاريات من الجيل التالي”، بحسب ما أعلنت المجموعة.

أرباح

وذكرت “سامسونغ للإلكترونيات” أن أرباحها زادت بأكثر من 30% في الربع الثالث على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب الناتج من الذكاء الاصطناعي.

وتشهد أسعار أشباه الموصلات ارتفاعا حادا، إذ يقلل الإقبال العالمي من مصنعي الرقائق على إنتاج رقائق الذكاء الاصطناعي من المعروض من تلك اللازمة للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والخوادم.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين أن شركة سامسونغ للإلكترونيات رفعت أسعار بعض رقائق الذاكرة بنسبة تصل إلى 60% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع سبتمبر/أيلول الماضي.