خبر سار للجماهير.. برشلونة يكشف عن موعد عودته إلى “كامب نو”

يستعد نادي برشلونة الإسباني للعودة إلى ملعبه التاريخي “كامب نو” بحلّته الجديدة في 22 من الشهر الجاري، بمواجهة أتلتيك بلباو ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد عامين من الابتعاد المؤقت، وفق ما أعلن النادي الاثنين.

ومنذ إغلاق الملعب في نهاية موسم 2022-2023، اضطر الفريق الكاتالوني إلى خوض مبارياته على ملاعب بديلة، بينها الملعب الأولمبي في مونتجويك الذي استضاف معظم لقاءاته، إلى جانب ملعب “يوهان كرويف” المخصص للتدريبات والذي لا تتجاوز سعته 6 آلاف متفرج، وذلك في الأسابيع الأولى من الموسم بسبب عدم استكمال إجراءات السلامة.

ويأتي افتتاح “كامب نو” بحلته الجديدة بعد سلسلة تأجيلات تجاوزت عاما عن الموعد المقرر، عقب مشروع تطوير ضخم بلغت تكلفته نحو 1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار أمريكي) وسط تعقيدات وفوضى في أعمال البناء.

وكان النادي قد فتح أبواب الملعب مطلع الشهر الجاري أمام نحو 23 ألف مشجع لمتابعة حصة تدريبية، وذلك في إطار فعالية تجريبية لعملية إعادة الافتتاح.

وشُيد “كامب نو” عام 1957 بسعة تقارب 99 ألف متفرج، وتخطط إدارة النادي لإضافة سقف جديد للملعب في صيف 2027، أي بعد عام من الجدول الزمني الأصلي لإنهاء المشروع.