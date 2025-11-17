اقتصاد|إسبانيا

خبر سار للجماهير.. برشلونة يكشف عن موعد عودته إلى “كامب نو”

epa12510339 FC Barcelona's players during a public training session of FC Barcelona at the remodeled Camp Nou stadium in Barcelona, Spain, 07 November 2025. Some 23,000 people bought tickets to the open training session of FC Barcelona, the first time opening the stadium since modernization works began in 2023. EPA/Alberto Estevez
لاعبو نادي برشلونة خلال حصة تدريبية مفتوحة في ملعب كامب نو المجدَّد بمدينة برشلونة، إسبانيا، بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (epa)
Published On 17/11/2025
آخر تحديث: 08:38 PM (توقيت مكة)

يستعد نادي برشلونة الإسباني للعودة إلى ملعبه التاريخي “كامب نو” بحلّته الجديدة في 22 من الشهر الجاري، بمواجهة أتلتيك بلباو ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد عامين من الابتعاد المؤقت، وفق ما أعلن النادي الاثنين.

ومنذ إغلاق الملعب في نهاية موسم 2022-2023، اضطر الفريق الكاتالوني إلى خوض مبارياته على ملاعب بديلة، بينها الملعب الأولمبي في مونتجويك الذي استضاف معظم لقاءاته، إلى جانب ملعب “يوهان كرويف” المخصص للتدريبات والذي لا تتجاوز سعته 6 آلاف متفرج، وذلك في الأسابيع الأولى من الموسم بسبب عدم استكمال إجراءات السلامة.

ويأتي افتتاح “كامب نو” بحلته الجديدة بعد سلسلة تأجيلات تجاوزت عاما عن الموعد المقرر، عقب مشروع تطوير ضخم بلغت تكلفته نحو 1.5 مليار يورو (1.75 مليار دولار أمريكي) وسط تعقيدات وفوضى في أعمال البناء.

مشهد عام للاعبي نادي برشلونة خلال حصة تدريبية مفتوحة في ملعب كامب نو المُجدّد بمدينة برشلونة، إسبانيا، بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
مشهد عام للاعبي نادي برشلونة خلال حصة تدريبية مفتوحة في ملعب كامب نو المجدَّد بمدينة برشلونة، إسبانيا، بتاريخ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 (epa)

وكان النادي قد فتح أبواب الملعب مطلع الشهر الجاري أمام نحو 23 ألف مشجع لمتابعة حصة تدريبية، وذلك في إطار فعالية تجريبية لعملية إعادة الافتتاح.

وشُيد “كامب نو” عام 1957 بسعة تقارب 99 ألف متفرج، وتخطط إدارة النادي لإضافة سقف جديد للملعب في صيف 2027، أي بعد عام من الجدول الزمني الأصلي لإنهاء المشروع.

المصدر: الفرنسية

