هل ينبغي أن نحول مدخراتنا إلى الذهب الآن؟

أوضح مصطفى عبد السلام رئيس القسم الاقتصادي في جريدة العربي الجديد أن الذهب حاليا يمر بمرحلة تصحيح الأسعار متوقعا انتهائها قريبا لكي يصبح شراء الذهب أمرا مغريا من جديد وآمنا كمخزن للقيمة.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر الأحد قال عبد السلام “ما يحدث في العالم يؤثر على المنطقة العربية والعالم يشهد حالا تغيرات عنيفة جدا في سوق الاستثمار العالمي وفي أدوات الاستثمار ومنها على سبيل المثال أن الصين بدأت بسحب استثماراتها من الأسواق الأمريكية فبعدما كانت تستثمر نحو 1.3 تريليون دولار في الأسواق الأمريكية وصل الحجم الآن إلى نحو 700 مليار دولار”.

وأضاف “ويعني ذلك أنها خفضت استثماراتها داخل الولايات المتحدة بنحو 45% وعلاوة على ذلك هناك ملمح آخر بسبب سياسات دونالد ترامب ورعونته في التعامل مع مختلف دول العالم تراجع سعر الدولار بنسبة 12.5% هذا العام وهي نسبة كبيرة جدا مقارنة بالعملات الأخرى سواء اليورو أو الاسترليني”.

وواصل عبد السلام “الأمر الثالث هو التصاعد السريع لعدد من التهديدات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي رغم أن ترامب جاء بشعار تعزيز الاقتصاد ومكافحة التضخم وإنعاش الأسواق وتعزيز ثقة المواطنين لكن الاقتصاد الأمريكي حاليا يعاني حالة ركود وتزايد متسارع لحجم الدين الخارجي”.

وأكد أن كل هذه العوامل تؤثر على المنطقة العربية لأنها مرتبطة بالأسواق العالمية بشكل كبير.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة فاعتبر عبد السلام أن طبيعة المستثمر وأهدافه الاستثمارية هي التي تحدد القرار الأمثل مشيرا إلى أن الذهب وصل لمرحلة التشبع وأن حركة تصحيح الأسعار كانت متوقعة قبل أسابيع.