بيتكوين تهبط دون 90 ألف دولار لأول مرة منذ 7 أشهر

هبطت عملة بيتكوين، اليوم الثلاثاء، إلى ما دون 90 ألف دولار للمرة الأولى خلال سبعة أشهر، في إشارة جديدة إلى تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة في الأسواق المالية العالمية.

وفقدت العملة، ذات الحساسية العالية تجاه تقلبات السوق، جميع مكاسبها المحققة منذ مطلع العام، لتنخفض بنحو 30% عن ذروتها التاريخية التي تجاوزت 126 ألف دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي التعاملات الأوروبية المبكرة، تراجعت بيتكوين بنسبة 1% لتسجل 90,907 دولارات بعدما لامست مستوى منخفضا بلغ 89,286 دولارا. وكشفت بيانات شركة “كوين جيكو” لتتبُّع حركة سوق العملات الرقمية أن القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة انخفضت بنحو 1.2 تريليون دولار خلال الأسابيع الستة الأخيرة.

وقال متعاملون إن ضبابية المشهد بشأن المسار المقبل لقرارات خفض الفائدة الأمريكية، إضافة إلى نهج حذر يسود الأسواق عقب موجة صعود طويلة، ضغطا بشكل واضح على العملة المشفرة الأبرز وأدّيا إلى تراجعها الحاد.