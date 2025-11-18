شاهد: استقبال حافل لولي العهد السعودي في البيت الأبيض

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، خلال زيارة يسعى فيها لتعزيز العلاقات مع واشنطن.

وحظي ولي العهد السعودي باستقبال حافل في أول زيارة له للبيت الأبيض منذ أكثر من 7 سنوات.

ومن المتوقع أن تسفر المحادثات بين الزعيمين عن تعزيز العلاقات الأمنية والتعاون النووي المدني، فضلا عن إبرام صفقات تجارية بمليارات الدولارات.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن ترامب يأمل الاستفادة من تعهُّد السعودية باستثمار 600 مليار دولار الذي قدَّمته خلال زيارته لها في مايو/أيار الماضي.