توقيع وثيقة شراكة إستراتيجية للذكاء الاصطناعي بين السعودية والولايات المتحدة

وقعت السعودية والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، وثيقة الشراكة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وقع الوثيقة عن الجانب السعودي، فيما وقعها عن الجانب الأمريكي ماركو روبيو وزير الخارجية.

ونقلت واس عن بيان مشترك عن وزيري الخارجية أن “توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي يُعد خطوة تاريخية تؤسس لمرحلة جديدة في العلاقة الإستراتيجية بين البلدين، وتعكس الالتزام الراسخ لدى الجانبين بتعزيز الابتكار والتقدم التقني، سعيًا لشراكة أمن اقتصادي شاملة وطويلة الأمد لتعميق الالتزامات الأمنية المشتركة وتعزيز الرخاء الاقتصادي من خلال توظيف التقنيات المتقدمة والمستقبلية”.

وأشار الجانبان إلى أن هذه الشراكة الإستراتيجية تشمل “توفير أشباه الموصلات المتقدمة، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وبناء وتطوير البنى التحتية المتقدمة للذكاء الاصطناعي، وتنمية القدرات الوطنية، وتوسيع الاستثمارات النوعية بين الجانبين في هذه المجالات، والتي بدورها ستسهم في تعزيز الإنتاجية والابتكار، والنمو والازدهار، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية للبلدين”.

وذكر البيان أنه بموجب هذه الشراكة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي سيتم استثمار المزايا التنافسية للسعودية “المتمثلة في وفرة الأراضي ومصادر الطاقة والموقع الجغرافي، لبناء تجمعات تقنيات الذكاء الاصطناعي تلبي الطلب المحلي والإقليمي والعالمي لخدمات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. كما تستفيد هذه الشراكة من المنظومة التقنية النوعية لدى الولايات المتحدة كمحرك للنمو الاقتصادي”.

بيان مشترك بمناسبة توقيع وثيقة الشراكة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي توقيع الوثيقة على هامش الزيارة التي يقوم بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة.

وفي السياق، قال المياردير إيلون ماسك إن شركة (إكس إيه آي) ستقيم مع السعودية وبالتعاون مع “إنفيديا” مشروعا بسعة 500 ميغاوات.

بدوره قال جين سون هوانغ الرئيس التنفيذي لإنفيديا إن شركته تعمل مع السعودية لبناء كمبيوترات عملاقة.

إلى ذلك أعلن الرؤساء التنفيذيون لشركات (أدفانسد مايكرو ديفايسز) و(سيسكو سيستمز) وشركة (هيوماين) السعودية الناشئة للذكاء الاصطناعي عن مشروع مشترك لبناء مراكز بيانات في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة رويترز عن طارق أمين الرئيس التنفيذي لشركة (هيوماين) أن المشروع المشترك، الذي لم يُعلن عن اسمه بعد، سينطلق بإنشاء مركز بيانات بقدرة 100 ميغاوات في السعودية.