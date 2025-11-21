أكسيوس: خطة ترامب للسلام في أوكرانيا تتضمن تنازلات كبرى لكييف

قال موقع أكسيوس الأمريكي إن خطة السلام التي تقترحها الإدارة الأمريكية بشأن أوكرانيا، والمدعومة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتضمن التزام كييف بعدم الانضمام نهائيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأوضح الموقع أن الخطة، التي تتكون من 28 بندا، تشمل تنازل أوكرانيا عن منطقة دونباس الشرقية لصالح روسيا. وتشمل دونباس منطقتي لوغانسك ودونيتسك، واللتين تعدان حاليا تحت سيطرة كييف.

كما تنص الخطة على أن تخفض أوكرانيا حجم قواتها المسلحة إلى 600 ألف جندي فقط. وبموجبها أيضا، ستتمركز طائرات مقاتلة أوروبية في بولندا للمساهمة في حماية أوكرانيا، في حين لن تُنشر أي قوات تابعة لحلف الناتو داخل الأراضي الأوكرانية، وستلتزم كييف بعدم السعي مطلقا للانضمام إلى الحلف.

وأشار أكسيوس إلى أن مسودة الخطة تدعو كييف إلى إجراء انتخابات خلال 100 يوم من التوصل إلى اتفاق سلام.

كما تنص على رد عسكري حاسم ومنسق في حال أي توغل روسي إضافي داخل الأراضي الأوكرانية.

وتتضمن الخطة كذلك استخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة للمساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا، إضافة إلى رفع العقوبات عن روسيا، وإبرام اتفاق شراكة معها، وإعادتها إلى مجموعة الدول الثماني.

كانت شبكة “إن بي سي” أعلنت في وقت سابق أن الخطة تم وضعها بالتشاور مع المبعوث الروسي كيريل دميترييف ومسؤولين أوكرانيين، كما شارك في صياغتها نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إضافة إلى مستشاري الرئيس، ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.