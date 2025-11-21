انخفاض حاد في أسعار بتكوين وإيثريوم

سجلت العملات المشفرة تراجعا حادا الجمعة، إذ هبطت بتكوين وإيثر إلى أدنى مستوياتهما في عدة أشهر، متأثرتين بموجة عزوف واسعة عن الأصول عالية المخاطر مع تصاعد القلق من المبالغة في تقييم الأصول التكنولوجية وتراجع الرهانات على خفض قريب في أسعار الفائدة الأمريكية.

وانخفضت بتكوين، أكبر العملات المشفرة، بنسبة 5.5% لتصل إلى 81,668 دولارا، وهو أدنى مستوى في سبعة أشهر.

كما هوت إيثر بنحو 6% إلى 2,661.37 دولار، في أدنى مستوى لها خلال أربعة أشهر. وبذلك تكون العملتان قد خسرتا ما يقرب من 12% منذ بدء الأسبوع.

وينظر عادة للعملات الرقمية كمقياس لشهية المستثمرين نحو المخاطرة، ويبرز هبوطها الأخير هشاشة المعنويات في الأسواق مع تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع مستوى التقلبات.

وبحسب بيانات “كوينجيكو”، فقدت سوق العملات المشفرة نحو 1.2 تريليون دولار من قيمتها خلال الأسابيع الستة الماضية، في واحدة من أكبر موجات الانكماش التي يشهدها القطاع مؤخرا.