القيمة السوقية لألفابت تقترب من 4 تريليونات دولار بفضل الذكاء الاصطناعي
Published On 25/11/2025
اقتربت شركة “ألفابت”، المالكة لغوغل، من الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ 4 تريليونات دولار، مستفيدة من موجة صعود مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وارتفعت أسهم الشركة، يوم الاثنين، بأكثر من 5% إلى مستوى غير مسبوق بلغ 315.9 دولار، مما رفع قيمتها السوقية إلى 3.82 تريليون دولار.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4تنامي المخاوف من تأثير الذكاء الاصطناعي التوليدي على الصحة العقلية
- list 2 of 4ما جدوى سيطرة شركات واستحواذها على بنية الإنترنت؟
- list 3 of 4توقيع وثيقة شراكة إستراتيجية للذكاء الاصطناعي بين السعودية والولايات المتحدة
- list 4 of 4سامسونغ تستثمر 300 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية
وصعد سهم الشركة 70% تقريبا منذ بداية العام، متفوقا على منافسيه في مجال الذكاء الاصطناعي، مايكروسوفت وأمازون.
وفي وقت سابق وصلت القيمة السوقية لكل من إنفيديا ومايكروسوفت وأبل إلى 4 تريليونات دولار. ولم يظل فوق هذا المستوى سوى إنفيديا وأبل.
يعكس هذا الارتفاع تغيرا في النظرة تجاه ألفابت، بعد خشية مستثمرين من أن تكون الشركة فقدت التفوق في الذكاء الاصطناعي لصالح (أوبن إيه آي) بعد إطلاق تشات جي بي تي عام 2022.
المصدر: رويترز