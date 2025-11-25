اقتصاد|الولايات المتحدة

القيمة السوقية لألفابت تقترب من 4 تريليونات دولار بفضل الذكاء الاصطناعي

غوغل عملاق التكنولوجيا الأمريكي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي (رويترز)
اقتربت شركة “ألفابت”، المالكة لغوغل، من الوصول إلى قيمة سوقية تبلغ 4 تريليونات دولار، مستفيدة من موجة صعود مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وارتفعت أسهم الشركة، يوم الاثنين، بأكثر من 5% إلى مستوى غير مسبوق بلغ 315.9 دولار، مما رفع قيمتها السوقية إلى 3.82 تريليون دولار.

وصعد سهم الشركة 70% تقريبا منذ بداية العام، متفوقا على منافسيه في مجال الذكاء الاصطناعي، مايكروسوفت وأمازون.

وفي وقت سابق وصلت القيمة السوقية لكل من إنفيديا ومايكروسوفت وأبل إلى 4 تريليونات دولار. ولم يظل فوق هذا المستوى سوى إنفيديا وأبل.

يعكس هذا الارتفاع تغيرا في النظرة تجاه ألفابت، بعد خشية مستثمرين من أن تكون الشركة فقدت التفوق في الذكاء الاصطناعي لصالح (أوبن إيه آي) بعد إطلاق تشات جي بي تي عام 2022.

المصدر: رويترز

