الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين وسط توقعات بخفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين اليوم الأربعاء، بعدما عززت بيانات اقتصادية أمريكية توقعات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على خفض سعر الفائدة في ديسمبر/ كانون الأول، مما ضغط على الدولار.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% مسجلا 4156.89 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0615 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.4% إلى 4154.10 دولارا.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم تريد “تتجه التوقعات الآن نحو خفض أسعار الفائدة في ديسمبر مدعومة بسلسلة تصريحات تميل إلى تيسير السياسة النقدية من مسؤولي مجلس الاحتياطي وبيانات اقتصادية معتدلة، مما يعزز جاذبية الذهب من منظور العائد”.

وأظهرت البيانات أمس الثلاثاء أن مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفعت بأقل من المتوقع في سبتمبر/ أيلول.

وارتفع مؤشر أسعارالمنتجين 2.7% خلال الـ12 شهرا المنتهية في سبتمبر/ أيلول بعد أن ارتفع بنفس النسبة في أغسطس/ آب.

أسعار الفائدة

تأتي هذه البيانات في أعقاب تصريحات تميل إلى تيسير السياسة النقدية صدرت مؤخرا عن صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع، إذ توقع المستثمرون أن كيفن هاسيت، المرشح الأوفر حظا لرئاسة مجلس الاحتياطي الاتحادي، ربما يقود السياسة النقدية في مسار يؤيد التيسير النقدي بشكل أكبر، وهذا التوجه يجعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

واستقرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات قرب أدنى مستوى في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الثلاثاء إن نظام مجلس الاحتياطي لإدارة أسعار الفائدة يعاني ويحتاج إلى تبسيط.

ويرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدا، في ظل أسعار الفائدة المنخفضة وخلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي.

ومن المقرر صدور تقرير طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وفي سياق آخر، انخفض صافي واردات الصين من الذهب عبر هونغ كونغ في أكتوبر تشرين الأول بنحو 64% مقارنة بشهر سبتمبر أيلول. والصين هي أكبر مستهلك للذهب في العالم.

المعادن النفيسة الأخرى

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9% إلى 51.85 دولار.

هبط البلاتين 0.1% مسجلا 1552.50 دولار.

استقر البلاديوم عند 1396.80 دولار.