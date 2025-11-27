الذهب يتراجع والدولار يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في 4 أشهر

شهدت الأسواق العالمية اليوم الخميس تراجعا متزامنا في أسعار الذهب والدولار، مع دخول الأسواق الأمريكية في حالة من الانخفاض في حجم التداول بسبب عطلة عيد الشكر، واستمرار حالة الترقب لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وسط رسائل متباينة من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي.

وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4153.49 دولارا للأوقية بحلول الساعة 06:16 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في نحو أسبوعين خلال جلسة أمس.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 4150 دولارا للأوقية.

وقال برايان لان، من “غولد سيلفر سنترال”، إن ما يجري هو “جني أرباح طبيعي بعد صعود يوم الأربعاء”، مشيرا إلى أن ضبابية موقف الاحتياطي الفيدرالي تدفع الذهب إلى التماسك دون اتجاه واضح.

ويظل الذهب مستفيدا تقليديا من توقعات خفض الفائدة، لكونه لا يدر عائدا.

أسعار الفائدة

وتأتي هذه الحركة بعد تصريحات مسؤولي الفيدرالي، وبينهم جون ويليامز وكريستوفر والر، الذين اعتبروا أن الخفض المقبل قد يكون مبررا بسبب ضعف سوق العمل، في وقت تستقر فيه عوائد سندات الخزانة عند أدنى مستوياتها في شهر.

وكانت بيانات البطالة الأسبوعية قد أظهرت انخفاض الطلب على الإعانة بالرغم من استمرار التحديات في إيجاد الوظائف.

ورغم ذلك، يتبنى مسؤولون آخرون موقفا أكثر تشددا، مطالبين بتأجيل أي تيسير نقدي حتى يقترب التضخم من مستواه المستهدف البالغ 2%.

وتشير “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “CME” إلى أن الأسواق تمنح احتمالا نسبته 85% لخفض الفائدة في ديسمبر.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.6% إلى 53.04 دولارا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 2.3% إلى 1624.75 دولارا، وانخفض البلاديوم 0.3% إلى 1419 دولارا.

أكبر انخفاض أسبوعي للدولار في 4 أشهر

وبالتوازي مع حركة الذهب، يتجه الدولار نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية له في 4 أشهر، مدفوعا بانخفاض السيولة وتزايد توقعات خفض الفائدة.

وارتفع الين الياباني 0.4% إلى 155.87 للدولار، مدعوما بإشارات من بنك اليابان نحو تشديد سياسته النقدية.

كما صعد اليورو فوق 1.16 دولار، بينما اقترب الدولار النيوزيلندي من أعلى مستوياته في 3 أسابيع عند 0.5728 دولار، مستفيدا من تحول البنك المركزي إلى لهجة أكثر تشددا.

واستقر اليوان الصيني عند 7.08 للدولار بفعل تدخلات البنك المركزي، بينما صعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3265 دولار، محققا أكبر ارتفاع أسبوعي منذ أغسطس/آب.

وتراجع مؤشر الدولار إلى 99.433 بعد انخفاضه من أعلى مستوى في 6 أشهر، مما يجعله في مسار هبوط هو الأكبر منذ يوليو/تموز. وقال برنت دونيللي، رئيس “سبيكترا ماركتس”، إن الأسواق ستبدأ قريبًا التخطيط لصفقات 2026، مستبعدا أن يكون “شراء الدولار” خيارا رئيسيا.

وتتزايد التكهنات بشأن مستقبل قيادة الاحتياطي الفيدرالي، إذ قد يشير تعيين كيفن هاسيت المدعوم من الرئيس دونالد ترامب والمؤيد لخفض الفائدة إلى مزيد من الضغط على الدولار خلال الأشهر المقبلة.