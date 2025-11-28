الفضة تسجل مستوى تاريخي والبلاديوم يقفز مواصلا مكاسبه القوية

سجلت أسعار الفضة في المعاملات الفورية أعلى مستوى لها على الإطلاق، اليوم الجمعة، عند 54.53 دولار للأوقية، ورفع بنك يو.بي.إس توقعاته لسعر الفضة بمقدار 5 إلى 8 دولارات للأوقية، متوقعا أن يتداول المعدن عند 60 دولارا للأوقية في عام 2026، وسجلت الفضة مكاسب أسبوعية 7.7%.

فيما واصل البلاديوم مكاسبه وقفز بنسبة 5% ليصل إلى 1509.61 دولار للأوقية، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية 7.6%، مواصلا موجة ارتفاعات قوية في سوق المعادن. في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية موجة ارتفاع ملحوظة في المعادن النفيسة.

وفي السياق ذاته، ارتفع الذهب اليوم الجمعة لأعلى مستوى في أسبوعين، متجها لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي، مدعوما بتزايد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وبلغت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 4221.30 دولار للأوقية قبل توقف التداول بسبب عطل في منصة سي.إم.إي، التي شهدت انقطاعا شمل تداولات العملات والعقود الآجلة للسلع وسندات الخزانة والأسهم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4174.15 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، متجها لتحقيق مكاسب أسبوعية 2.7% وشهرية 3.9%.

وفي تطورات المعادن الأخرى، صعد البلاتين 2.3% إلى 1645.60 دولارا وبنسبة 8.8% على مدار الأسبوع.