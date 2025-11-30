خبير أمريكي: “لا ينبغي للعرب السماح لترامب بتفريق وحدتهم”

أكد الخبير الاقتصادي والمفكر الأمريكي جيفري ساكس أن الولايات المتحدة ورثت النهج البريطاني السابق في الشرق الأوسط وتعمل على تفريق وحدة العرب لإضعافهم وتسهيل مهمتها في السيطرة على المنطقة.

وفي مقابلة مع المسائية على الجزيرة مباشر السبت قال ساكس “الولايات المتحدة الأمريكية إمبراطورية وهي أيضا إمبراطورية متنمرة والطريقة التي تعمل بها هي الفصل بين مواقف الدول في الشرق الأوسط عبر سياسة فرق تسد”.

وأضاف ساكس أن الإمبراطورية الأمريكية تقول للعرب “تعاملوا معي ولا تتعاملوا مع بعضكم البعض فالولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تفرق الوحدة العربية والإسلامية أيضا”.

وعبر ساكس عن رأيه الشخصي قائلا “لكنني أنا شخصيا أرى بأنه لا ينبغي أن يسمحوا بحدوث هذا الأمر لأنه لا ينتهي بشكل إيجابي على العالم العربي بل يحول المنطقة لتصبح ضعيفة وهشة أمام التصرفات الإسرائيلية المارقة”.

وأوضح ساكس أن الولايات المتحدة تعلمت هذه السياسة من بريطانيا وتمارسها بنفس العقلية فرق تسد، لكني أظن أنه ستكون هناك وحدة لأنها في صالح العالم العربي”.

وأعتبر ساكس أن الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في غزة ينبغي أن تكون خطا أحمرا بالنسبة للجميع وتتطلب سياسات مختلفة عن السياسات المعتادة مطالبا الولايات المتحدة بوضع فكرة اتفاقات البيت الإبراهيمي جانبا لأنها أصبحت غير مناسبة.