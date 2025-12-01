الذهب يواصل الصعود نحو أعلى مستوى له في 6 أسابيع

استقرت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، بعدما لامست أعلى مستوى لها في 6 أسابيع، وسط موجة مبكرة من عزوف المستثمرين عن المخاطرة وترقب لخطوات المجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية لاحقًا هذا الشهر.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعا طفيفا بلغ 0.1% ليصل السعر إلى 4235.59 دولارا للأوقية بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.3% إلى 4269.40 دولارا للأوقية.

وفي حركة لافتة لأسواق المعادن، صعدت الفضة 1.1% إلى 56.99 دولارا للأوقية، بعدما سجلت في وقت سابق 57.86 دولارا، وهو أعلى مستوى في تاريخها.

وجاءت هذه المكاسب على خلفية تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفين وونج، كبير محللي السوق لدى “أواندا”، إن جلسة تداول اليوم تشهد عزوفا عن المخاطرة في عقود “ستاندرد أند بورز” الآجلة التي هبطت 0.8% متأثرة بموجة بيع قوية للعملات المشفرة، وهو ما عزز جاذبية كون الذهب ملاذا آمنا في جلسة اتسمت بتداولات ضعيفة.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في التعاملات الآسيوية، كما هبطت بتكوين 3.6% إلى 87881.82 دولارا، بينما انخفضت إيثر 5% إلى 2871.59 دولارا.

خفض الفائدة

وزادت توقعات خفض الفائدة عقب تصريحات تميل إلى التيسير من عضو الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز، إلى جانب بيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة. وتشير أداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة “CME” إلى أن الأسواق تسعر احتمال خفض الفائدة في ديسمبر بنسبة 87%.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة، باعتباره مقياسًا دقيقًا لتوجهات الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية.

ويستفيد الذهب عادة من انخفاض تكاليف الاقتراض، لكونه أصلا لا يدر عائدا.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 1.3% إلى 1694.18 دولارا، كما صعد البلاديوم 1.4% إلى 1471.94 دولارا.

وأشار وونج إلى أن ارتفاع الفضة مرتبط جزئيا بانخفاض السيولة بعد توقف مجموعة “CME” الأسبوع الماضي، وليس نتيجة عوامل أساسية.