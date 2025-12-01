هبوط حاد يضرب سوق العملات الرقمية مع تراجع بتكوين دون 90 ألف دولار

تراجعت عملة بتكوين مجددا إلى ما دون 90 ألف دولار اليوم الاثنين، مواصلة خسائرها بعد أكبر انخفاض شهري منذ انهيار سوق العملات الرقمية عام 2021، وسط تجدد العزوف عن المخاطرة الذي دفع المستثمرين إلى الإحجام عن الأسهم والأصول الرقمية.

وانخفضت أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم 6.1% خلال التداول. وبحلول الساعة 0942 بتوقيت غرينتش كانت تراجعت بنحو 5% إلى 86754 دولارا متجهة نحو أكبر تراجع يومي منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني وتحوم بالقرب من أدنى مستوى في 8 أشهر عند 80553 دولارا الذي سجلته الشهر الماضي.

وخسرت عملة بتكوين أكثر من 18000 دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهي أكبر خسارة بالدولار منذ مايو/ أيار 2021 عندما شهدت العملات الرقمية انهيارا واسعا.

وقالت كاثلين بروكس مديرة الأبحاث في (إكس.تي.تي) “تميل عملة بتكوين إلى أن تكون مؤشرا رائدا لمعنويات المخاطرة بشكل عام في الوقت الحالي، ولا يبشر تراجعها بالخير بالنسبة للأسهم في بداية هذا الشهر”.

وانخفضت عملة الإيثر 6%، وهي ثاني أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة السوقية بعد عملة بتكوين، لتصل إلى 2840 دولارا بعد أن فقدت حوالي 22% من قيمتها في نوفمبر/ تشرين الثاني، في أكبر تراجع منذ هبوطها في فبراير/ شباط 32%.

من جانبه قال كلفين وونج كبير محللي السوق لدى أواندا “نشهد جلسة من العزوف عن المخاطرة في عقود ستاندرد اند بورز الآجلة، التي انخفضت 0.8% تماشيا مع عمليات بيع مكثفة في العملات المشفرة الرئيسية.