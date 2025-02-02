كندا والمكسيك والصين تعلن إجراءات مضادة لقرارات ترامب وتحذر من عواقب اقتصادية

أعلنت كندا والمكسيك والصين -في رد متزامن على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة ضدها- عزمها اتخاذ إجراءات مضادة، من بينها فرض ضرائب على بضائع أمريكية متنوعة، ورفع دعاوى أمام منظمة التجارة العالمية.

وأكدت الدول الثلاث، السبت، رفضها اتهامات ترامب المتعلقة بتهريب المخدرات وتدفق المهاجرين غير النظاميين، ورأت أن هذه الإجراءات ستُلحِق الضرر بالاقتصاد الأمريكي ذاته، وستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتهديد سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية.

وكان الرئيس الأمريكي قد فرض، السبت، رسوما جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، وطالبها “بوقف تدفق عقار الفنتانيل والمهاجرين غير النظاميين” إلى الولايات المتحدة، ليشعل بذلك حربا تجارية قد تقوض النمو العالمي وتؤجج التضخم.

وفي 3 أوامر تنفيذية، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية والكندية باستثناء واردات الطاقة الكندية التي ستُفرض عليها رسوم بنسبة 10%، ورسوم بنسبة 10% على السلع القادمة من الصين، بدءا من يوم الثلاثاء.

وتعهد ترامب بالإبقاء على الرسوم الجمركية حتى انتهاء ما وصفها بأنها حالة طوارئ وطنية بسبب الفنتانيل، وهي مادة مخدرة قاتلة من مشتقات الأفيون، والهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة. ولم يقدّم البيت الأبيض أي معايير أخرى لتحديد ما قد يلبي مطالب ترامب.

تطبيق رسوم مضادة في المكسيك

بدورها، نددت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم باتهام ترامب لحكومتها بالارتباط بتهريب المخدرات، واصفة ذلك بأنه “افتراء”، ومؤكدة فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة ردّا على تلك التي أعلنها الرئيس الأمريكي.

وكتبت شينباوم على منصة إكس “نرفض بشكل قاطع افتراء البيت الأبيض الذي يتهم الحكومة المكسيكية بإقامة تحالفات مع منظمات إجرامية”، معلنة عن “إجراءات جمركية” ضد واشنطن. وأعلنت الرئيسة القومية اليسارية عن “إجراءات جمركية وغير جمركية للدفاع عن مصالح المكسيك”.

والمكسيك هي الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة. والبلدان عضوان، إلى جانب كندا، في اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.

إعلان الصين

بدورها، أعلنت الصين، الأحد، أنها “تعارض بشدة” التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على بيجين، متعهدة باتخاذ “إجراءات مضادة مماثلة لحماية حقوقنا ومصالحنا بحزم”.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان “الصين غير راضية أبدا وتعارض ذلك بشدة”، مضيفة أنها سترفع دعوى ضد واشنطن في منظمة التجارة العالمية.

وأضافت “الصين تأمل أن تنظر الولايات المتحدة إلى قضية الفنتانيل وغيرها من القضايا، وتتعامل معها بطريقة موضوعية وعقلانية”، مضيفة أن بيجين تريد “الانخراط في حوار صريح وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات”.

كندا ترد على ترامب

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن بلاده سترد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار، بما في ذلك البيرة والنبيذ والأخشاب والأجهزة، بدءا من فرض رسوم جمركية بقيمة 30 مليار دولار يوم الثلاثاء، و125 مليار دولار بعد 21 يوما.

وحذر ترودو المواطنين الأمريكيين من أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب سترفع تكاليف المواد الغذائية والبنزين بالنسبة لهم، مما قد يؤدي إلى إغلاق مصانع تجميع السيارات والحد من إمدادات السلع مثل النيكل والبوتاس واليورانيوم والصلب والألمنيوم. وحث مواطنيه على الامتناع عن السفر إلى الولايات المتحدة ومقاطعة المنتجات الأمريكية.

وذكر رئيس الوزراء الكندي أن الرسوم الجمركية ستؤثر في “منتجات استهلاكية يومية مثل البيرة والنبيذ والبوربون الأمريكي والفواكه وعصائر الفاكهة”، وكذلك “الخضروات والعطور والملابس والأحذية والمنتجات الاستهلاكية مثل الأجهزة المنزلية والأثاث والمعدات الرياضية والمواد مثل أخشاب البناء والبلاستيك”.

وذكر تقرير أصدره البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية ستظل سارية “حتى تخف حدة الأزمة”، لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن ما يجب على الدول الثلاث القيام به للحصول على إعفاء.

وستتأثر شركات صناعة السيارات بشكل خاص، مع فرض رسوم جمركية جديدة باهظة على المركبات المصنعة في كندا والمكسيك، مما يثقل كاهل سلسلة توريد إقليمية واسعة حيث يمكن للأجزاء عبور الحدود مرات عدة قبل التجميع النهائي.

ويأتي إعلان الرسوم الجمركية تنفيذا للتهديد المتكرر الذي أطلقه ترامب خلال حملته الرئاسية لعام 2024 ومنذ توليه منصبه، متحديا تحذيرات كبار خبراء الاقتصاد من أن حربا تجارية جديدة مع كبار شركاء الولايات المتحدة التجاريين من شأنها أن تؤدي إلى تآكل النمو في الولايات المتحدة والعالم، في ظل ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين والشركات.