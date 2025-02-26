الأردن يعفي الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات

قرر مجلس الوزراء الأردني برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، اليوم الأربعاء، إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.

وأشارت الوكالة إلى أن القرار يأتي لمواكبة التطورات في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، وأنه جزء من الدعم الذي يقدمه الأردن للجانب السوري لتسهيل حركة التجارة.

وكان الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي، قد قال إن إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم تطبيقا لمبدأ “المعاملة بالمثل” بإعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم عند دخولها سوريا.

وأضاف أن القرار جاء بناء على توافقات بين البلدين، وحرصا من الأردن على دعم سوريا ومساعدتها اقتصاديا، مبينا أن القرار سيساعد على انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا، عبر معبر جابر الحدودي.

جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع لدى وصوله إلى مطار ماركا في زيارة للمملكة #الأردن #سوريا His Majesty King Abdullah II receives #Syria President Ahmed Al Sharaa at Marka Airport#Jordan pic.twitter.com/64KTlnNUNM — RHC (@RHCJO) February 26, 2025

وصول الشرع إلى الأردن

ووصل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأردنية عمان حيث سيجري محادثات مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وفق ما أفاد الديوان الملكي الأردني.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي أن الملك عبد الله الثاني استقبل الرئيس السوري لدى وصوله مطار ماركا في زيارة للمملكة. ويرافق الشرع وزير الخارجية أسعد الشيباني، وعدد من المسؤولين.