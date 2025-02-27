الدولار يرتفع والذهب يهبط بعد تضارب تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية

ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، فوق أدنى مستوى له في 11 أسبوعا مع تزايد حالة عدم اليقين بسبب التعهدات الغامضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على أوروبا وتأجيله مرة أخرى فرض رسوم على كندا والمكسيك.

وصعد اليورو متجاوزا أعلى مستواه الأعلى في شهر، الذي سجله في الجلسة الماضية عند 1.0529 دولار وسط حالة ترقب من المتعاملين بعد طرح ترامب أمس الأربعاء فكرة فرض رسوم جمركية “مضادة” بنسبة 25% على السيارات وسلع أوروبية أخرى.

وقال ترامب أيضا إن رسوما جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا قد تدخل حيز التنفيذ في الثاني من إبريل/نيسان بدلا من الموعد المقرر سابقا في الرابع من مارس/آذار.

لكن مسؤولا في البيت الأبيض قال إن خطة فرض الرسوم على السلع المكسيكية والكندية لا تزال قائمة “حتى هذه اللحظة” إلى حين مراجعة ترامب الإجراءات التي اتخذها البلدان لتأمين الحدود ووقف تدفق المهاجرين ومخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وأبقى الارتباك العملات في نطاقها المسجل في الآونة الأخيرة إلى حد كبير، وانخفض الدولار الكندي ليقترب من أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار، وحوم البيزو المكسيكي حول 20.423 مقابل الدولار بعدما ارتفع فترة وجيزة إلى مستوى 20.286 عقب تصريحات ترامب.

رسائل متضاربة

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق لدى سيتي إندكس إن الأسواق تنتظر على ما يبدو محفزا أكبر، وهو ما لم تفعله “الرسائل المتضاربة” التي وجهها ترامب.

وأضاف “نعلم أن ترامب يستطيع أن يقول ما يريد وقتما يريد، لكنه لا ينفذ إلا بعضا من تهديداته، ومن المرجح أن هذا هو السبب الذي جعل تجار العملة يتعاملون مع تعليقاته الأخيرة بهدوء”.

وساعدت المخاوف بشأن التجارة العالمية على دفع مؤشر الدولار بعيدا عن أدنى مستوى له في أكثر من شهرين، وهو الذي لامسه يوم الاثنين عند 106.12. وظل منخفضا بنحو 4% عن مستواه الأعلى في أكثر من عامين، الذي سجله في يناير/كانون الثاني مع تأجيج الرسائل المتضاربة بشأن الرسوم الجمركية المخاوف حيال النمو الاقتصادي والتضخم في الولايات المتحدة.

وارتفع المؤشر، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، بنسبة 0.2% إلى 106.66 قبل التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأخير، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم الخميس.

ونزل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وكلاهما عرضة لأخطار نشوب حرب تجارية عالمية، إلى أدنى مستوى لهما في أسبوعين.

وصعد الدولار 0.14% إلى 149.34 مقابل الين في أحدث التعاملات، لكنه يظل قريبا من أدنى مستوى له أمام العملة اليابانية منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول.

وهبط الجنيه الإسترليني عن أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، أمس الأربعاء عند 1.2717 دولار، وبلغ في أحدث التعاملات 1.2658 دولار.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، ارتفعت بتكوين 1.51% إلى 85727.90 دولارا بعد يوم من هبوطها إلى أدنى مستوى لها منذ 11 نوفمبر/تشرين الثاني عند 82156.99 دولار.

الذهب يهبط في المعاملات الفورية

وتراجعت أسعار الذهب قليلا اليوم الخميس تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، في حين يترقب المستثمرون تقريرا مهما عن التضخم لتوقع مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 2890.12 دولارا للأوقية. واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 31.84 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 0.1% إلى 964.95 دولارا، وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 926.03 دولارا.