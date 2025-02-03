العملات المشفرة تفقد نصف تريليون دولار على وقع التعريفات الجمركية الأمريكية

فقدت العملات المشفرة قرابة نصف التريليون دولار من قيمتها السوقية منذ مساء السبت حتى صباح الاثنين، بسبب التعريفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان ترامب قد أعلن السبت فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك (باستثناء الطاقة 10%) بالإضافة إلى تعريفات بنسبة 10% على الواردات القادمة من الصين.

وفي التداولات الصباحية، تراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة إلى 3.04 تريليون دولار، هبوطا من 3.5 تريليون دولار قبيل إعلان ترمب عن التعريفات الجمركية.

وأفاد ترمب الأحد بأنه يخطط لإجراء محادثات في وقت لاحق الاثنين مع كندا والمكسيك قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ اعتبارا من فجر الثلاثاء.

وفي التعاملات المبكرة الاثنين، تراجع سعر وحدة بيتكوين لأقل من 94 ألف دولار، بعد أن كان قرابة 100 ألف دولار في التعاملات المسائية، السبت.

وشهدت معظم العملات المشفرة انخفاضات بنسب مختلفة، وسط عمليات بيع واسعة في سوق العملات المشفرة واقتناء الدولار الذي يُعتبر ملاذاً آمناً في ظل التوترات التجارية الحالية.

وفي التعاملات المبكرة، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.2%، في أكبر زيادة يومية منذ تفشي جائحة كورونا أواخر عام 2019، ليصل إلى 109.6، وهو أعلى مستوى له منذ عامين ونصف العام.

ورداً على الإعلان الأمريكي، كشف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن تعريفة مضادة بنسبة 25%، في حين تعهدت الزعيمة المكسيكية كلوديا شينباوم بفرض رسوم انتقامية.