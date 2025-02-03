رئيسة المكسيك: ترامب وافق على تعليق الرسوم الجمركية بحق بلادنا لمدة شهر (فيديو)

أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة قررت تجميد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات المكسيكية لمدة شهر، أعلنها الرئيس دونالد ترامب.

وفي مؤتمر صحفي متلفز، قالت كلاوديا بعد محادثات هاتفية مطولة مع نظيرها الأمريكي إن “الرسوم الجمركية ستُعلق لمدة شهر بدءًا من الآن”.

والسبت الماضي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات كندا والمكسيك رغم اتفاق التجارة الحرة الذي يربط واشنطن بالبلدين.

ويتهم ترامب كندا والمكسيك بالتراخي في مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير النظامية إلى الولايات المتحدة.

لكن كلاوديا (اليسارية القومية) ردت قائلة “ليس بفرض الرسوم الجمركية نجد حلولًا للمشكلات، بل بالحديث والحوار كما فعلنا في الأسابيع الأخيرة مع وزارة خارجيته (ترامب) لمعالجة ظاهرة الهجرة، وفي حالتنا مع احترام حقوق الإنسان”.

وعقب محادثاتها مع ترامب، أعلنت كلاوديا في المؤتمر الصحفي أن “المكسيك ستعزز الحدود الشمالية (مع الولايات المتحدة) بعشرة آلاف فرد من قوات الحرس الوطني فورًا، لتجنب تهريب المخدرات من المكسيك إلى الولايات المتحدة خصوصًا الفنتانيل”.

وأضافت أن الولايات المتحدة من جانبها “تلتزم العمل على منع تهريب الأسلحة” إلى المكسيك.

وأكدت أنها أجرت “محادثة جيدة مع الرئيس ترامب، مع احترام كبير لعلاقتنا والسيادة”.

بدوره، قال ترامب إنه سيعلق الرسوم الجمركية المقررة على المكسيك، وإن المفاوضات ستستمر للتوصل إلى “اتفاق” بين البلدين.

وأضاف في منشور عقب مكالمته الهاتفية مع رئيسة المكسيك أنه سيشارك في المحادثات إلى جانب وزراء الخارجية والخزانة والتجارة الأمريكيين مع ممثلين عن المكسيك.

وشدَّدت كلاوديا على أن “الحوار أفضل طريقة للمضي قدمًا في العلاقة مع الولايات المتحدة”، وأن بلادها تصر على “بقاء الاتفاق التجاري المشترك مع الولايات المتحدة وكندا”.

لكنها في المقابل أكدت أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل على منع تهريب الأسلحة العالية القوة إلى المكسيك، قائلة “سنعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية للمضي قدمًا في مجالي أمن الحدود والتجارة المشتركة”.

وكانت كلاوديا قد اتهمت شركات تصنيع الأسلحة الأمريكية ببيع أسلحة إلى “الجماعات الإجرامية” المكسيكية.

وفي السنوات الأخيرة، رفعت المكسيك شكاوى في الولايات المتحدة ضد شركات تصنيع أسلحة أمريكية.

كما اتهم ترامب الحكومة المكسيكية بأنها مرتبطة بـ”الجريمة المنظمة” من دون تقديم أدلة. وردّت كلاوديا واصفة تصريحاته بأنها “افتراء”.

والمكسيك أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، إذ تذهب 83% من صادرات البلاد إلى جارتها الأمريكية من سيارات وأجهزة كمبيوتر ومنتجات زراعية.

وترى المكسيك أن الرسوم الجمركية قد تضر بالقدرة التنافسية لأمريكا الشمالية، وترفع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين، وتهدد ملايين الوظائف.