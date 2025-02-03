ما هي تبعات قرار ترامب رفع الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين؟

أشعل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على الصين والمكسيك وكندا خلافا تجاريا واسعا، وأسفر عن ردود فعل دولية تجاوزت الدول الثلاث التي شملها القرار.

ووقع ترامب ثلاثة أوامر تنفيذية السبت بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، باستثناء واردات الطاقة الكندية التي ستكون الرسوم عليها بنسبة 10%، رغم اتفاق التجارة الحرة الذي يربط واشنطن بالبلدين، وزيادة بنسبة 10% على الواردات من الصين.

ويرى اقتصاديون أن قرارات ترامب ستكون لها نتائج اقتصادية بالغة الأهمية، نظرا إلى الوزن الهائل للاقتصاد الأمريكي، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي أكثر من 27 تريليون دولار عام 2023، حسب بيانات البنك الدولي، وإلى العلاقات المتشابكة بينه وبين أبرز شركائه التجاريين، ومن بينهم المكسيك وكندا والصين.

تأثير كبير في كندا والمكسيك

وسرعان ما تعهّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأن ترد بلاده بفرض رسوم نسبتها 25% على سلع أمريكية معيّنة بقيمة 155 مليار دولار كندي (106.6 مليارات دولار أمريكي)، على أن تفرض أول جولة من الرسوم الثلاثاء تليها الثانية في غضون ثلاثة أسابيع.

كما أكدت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم أنها وجّهت وزير الاقتصاد في حكومتها باتخاذ مجموعة من الخطوات، منها فرض رسوم وغيرها، ردا على قرار ترامب.

ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن اقتصاديين أن زيادة الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير كبير في كندا والمكسيك، نظرا إلى اعتماد البلدين بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي، وقد تؤدي إلى دخول البلدين في دورة ركود اقتصادي.

وكانت كندا والمكسيك والولايات المتحدة قد وقعت اتفاقية تجارة حرة منذ ست سنوات، خلال فترة الرئاسة السابقة لترامب، الأمر الذي ساهم في زيادة اعتماد البلدين على الاقتصاد الأمريكي، وهو ما سيفاقم من الآثار السلبية لزيادة التعريفة الجمركية دفعة واحدة بنسبة 25%.

وفي ذات السياق سارع الاتحاد الأوروبي، وهو بدوره أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إلى انتقاد قرارات ترامب، رغم أنها لا تشمل دول الاتحاد، وحذرت المفوضية الأوروبية من أن الاتحاد “سيرد بحزم” إذا تم استهدافه بتعريفات “غير منصفة”.

ارتفاع أسعار الذهب

ومع تصاعد المخاوف من تأثير رفع الرسوم الجمركية الأمريكية في الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية معاملات الجمعة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2798.96 دولارا للأوقية (الأونصة)، مرتفعا بأكثر من ستة بالمئة هذا الشهر.

ووصلت الأسعار إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2800.99 دولار في وقت سابق من يوم الجمعة. وصعدت العقود الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2826.50 دولارا للأوقية.

ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة

ولم تقتصر الانتقادات لقرار ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إذ حذرت مؤسسات لرجال الأعمال الأمريكيين وخبراء من أن رفع الرسوم الجمركية سيؤدي إلى رفع مستوى الأسعار في الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية عن جون ميرفي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية، وهي أكبر تجمع لرجال الأعمال الأمريكيين، قوله إن “الرئيس محق في التركيز على مشكلات كبيرة مثل اختراق الحدود ومخدر الفنتانيل، لكن فرض الرسوم الجمركية لن يحل هذه المشكلات، وسوف يؤدي فقط إلى رفع الأسعار للأسر الأمريكية”.

وأضاف توم ماديركي، نائب الرئيس المسؤول عن سلاسل الإمداد في اتحاد المستهلكين للصحيفة، أن فرض رسوم جمركية على مستلزمات الإنتاج المستوردة من المكسيك وكندا، خاصة تلك التي لا تصنع في الولايات المتحدة، سوف يؤدي إلى “رفع أسعار المستهلكين وخطوات انتقامية اتجاه الصادرات الأمريكية”.

وانتقد رون وايدن، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أوريغون، قرار ترامب، موضحا أن “فرض رسوم جمركية ضخمة على الغاز والمواد الغذائية والهواتف وأجهزة التلفزيون والسيارات يعني أن الأسر الأمريكية العاملة ستدفع المزيد مقابل الأشياء التي تحتاج إليها”.

التأثير في الصناعة الأمريكية

وانتقدت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في مقال لهيئة تحريرها قرارات ترامب، ووصفتها بأنها “أغبى حرب تجارية في التاريخ”.

وقارنت الصحيفة بين فرض رسوم جمركية مرتفعة على كندا والمكسيك، الحليفتين للولايات المتحدة، أعلى من تلك التي فُرضت على الصين، بذكر مزحة تقول إنه “من الخطر أن تكون عدوا لأمريكا لكن من الأخطر أن تكون صديقا لها”.

وأشارت الصحيفة إلى التأثير السلبي الكبير لهذه القرارات في الصناعة الأمريكية، خاصة صناعة السيارات البالغة الأهمية في عدة ولايات تقع بشمال الولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أنه في عام 2024، قدمت كندا ما يقرب من 13% من واردات الولايات المتحدة من قطع غيار السيارات وقدمت المكسيك ما يقرب من 42% منها.

وأشارت إلى أن صناعة السيارات الأمريكية “ساهمت بأكثر من 809 مليارات دولار في الاقتصاد الأمريكي عام 2023، أو حوالي 11.2% من إجمالي إنتاج الصناعات التحويلية الأمريكية، مما يدعم 9.7 ملايين وظيفة أمريكية مباشرة وغير مباشرة”.

ومن ثم، رأت الصحيفة أن قرارات ترامب ربما تلحق أضرارا بصناعة السيارات الأمريكية، وصناعات أخرى، علاوة على أنها سوف تساهم في ارتفاع الأسعار التي يتحملها المستهلكون.

تعويض النقص المنتظر في الضرائب

ويهدف ترامب من زيادة الرسوم الجمركية إلى الحصول على عائدات مالية ضخمة لتعويض النقص المنتظر في موارد الخزانة الأمريكية مع تطبيق تخفيضات الضرائب التي وعد بها.

وكان ترامب قد تعهد بأكبر حزمة من التخفيضات الضريبية على الشركات في التاريخ الأمريكي، وذلك بهدف توفير المزيد من الأموال لها للاستثمار والتوسع في أنشطتها، إلا أن هذه التخفيضات ستؤدي إلى تراجع إيرادات الخزانة الأمريكية بمئات المليارات من الدولارات.

وعبر ترامب عن خطته خلال كلمة له في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث قال إنه يسعى لأن تكون الولايات المتحدة هي أفضل مكان للمستثمرين ورجال الأعمال في العالم، بتقديم تخفيضات ضريبية كبيرة، لكن من يختار أن يقيم مصانعه خارجها فعليه أن يتحمل رسوما جمركية مقابل الاستفادة من السوق الأمريكي العملاق.

ويرى ترامب أن القرارات التي اتخذها خطوة ضرورية لعلاج العجز في الميزان التجاري للولايات المتحدة مع جارتيها، المكسيك وكندا، حيث كتب على منصة تروث قائلا “ندفع مئات المليارات من الدولارات سنويا لدعم كندا. ما السبب؟”.

وتابع ترامب قائلا “لا يوجد سبب (لهذا الدعم). لا نحتاج إلى شيء من كندا، وبدون هذا الدعم الهائل لن تكون كندا دولة قابلة للاستمرار، ولهذا يجب أن تكون كندا الولاية الأمريكية رقم 51”.