اتفاق جديد بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك على تعليق الرسوم الجمركية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق الرسوم الجمركية المفروضة على السلع التجارية القادمة من كندا والمكسيك مدة ثلاثين يومًا، بعدما توصلت الأطراف إلى اتفاق يقضي بتعزيز التدابير الأمنية على الحدود.

جاء الإعلان بعد مكالمتين هاتفيتين أجراهما ترامب مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيسة المكسيك كلوديا شينباوم.

وأشاد ترامب في منشور له على منصة “تروث سوشال” بالاتفاق مع كندا والمكسيك، مؤكدًا أن كندا وافقت على ضمان أمن الحدود الشمالية وإنهاء تدفق المخدرات القاتلة مثل الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن كندا ستنفذ خطتها البالغة قيمتها 1.3 مليار دولار لحماية الحدود، وأضاف “تتضمن الخطة تعزيز الحدود بمروحيات وتكنولوجيا وأفراد جدد، إضافة إلى تنسيق معزز مع الشركاء الأمريكيين وزيادة الموارد المتاحة لوقف تدفق الفنتانيل”.

كما ستقوم كندا، وفقا لترامب، “بتعيين قيصر الفنتانيل، وإدراج الكارتلات على قائمة الإرهابيين، وضمان مراقبة الحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإطلاق قوة ضاربة مشتركة بين كندا والولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والفنتانيل وغسيل الأموال”.

بدوره قال ترودو عبر منصة إكس “لقد أجريت للتو مكالمة جيدة مع الرئيس ترامب. كندا ستنفذ خطتها الحدودية بقيمة 1.3 مليار دولار، التي تشمل تعزيز الحدود بمروحيات جديدة وتكنولوجيا وأفراد، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع الشركاء الأمريكيين وزيادة الموارد لوقف تدفق الفنتانيل”.

وقال إن كندا ستقوم “بإدراج الكارتلات (عصابات التهريب) كإرهابيين، وضمان مراقبة الحدود على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإطلاق قوة ضاربة مشتركة بين كندا والولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والفنتانيل وغسيل الأموال”. وأضاف ترودو “سيتم إيقاف التعريفات الجمركية المقترحة مدة ثلاثين يومًا على الأقل أثناء عملنا معًا”.

