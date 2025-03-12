الدولار الأمريكي يعاني بسبب رسوم ترامب الجمركية

واجه الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، صعوبة في الارتفاع عن أدنى مستوى له في 5 أشهر مقابل العملات الرئيسية مع تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي في ضوء سياسات التجارة غير المتوقعة للرئيس دونالد ترامب.

وحوم اليورو قرب أعلى مستوى له في 5 أشهر مع تزايد التفاؤل بشأن انتهاء الحرب في أوكرانيا.

وشهد الدولار الكندي استقرارا بعد جلسة متقلبة، أمس الثلاثاء، عندما تعهد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم إلى 50% قبل أن يتراجع عن ذلك لاحقا.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال.كوم، إنه “لا تزال حالة الضبابية التجارية مستمرة، وبالتالي تستمر التقلبات في السوق”.

وأضاف رودا أن “آفاق النمو في الولايات المتحدة تستمر في التدهور”، مشيرا إلى ترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في وقت لاحق من اليوم، وحذر من أنها “قد تكون مصدرا كبيرا للتقلبات”.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل 6 عملات رئيسية أمس الثلاثاء بنسبة 0.46%، وهو ما دفعه إلى أدنى مستوى له عند 103.21 للمرة الأولى منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول.

وصدرت سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، أمس الثلاثاء، بينما انخفضت ثقة الشركات الصغيرة للشهر الثالث على التوالي في فبراير/شباط.

ركود اقتصادي

ويشعر المستثمرون بالقلق بعدما لم يستبعد ترامب إمكانية حدوث ركود اقتصادي نتيجة لسياساته التجارية في مقابلة أجرتها فوكس نيوز معه يوم الأحد.

وقال جوليان لافارج، كبير محللي السوق في بنك باركليز برايفت، بخصوص بيانات مؤشر أسعار المستهلكين “قراءة أعلى من المتوقع قد تغذي رواية الركود التضخمي في حين أن قراءة أضعف من المتوقع قد تعزز المخاوف بشأن الركود”، مضيفا “ما تحتاجه السوق حقا في هذه المرحلة هو رؤية أفضل للنمو وليس للتضخم”.

وظل اليورو عند 1.0947 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 11 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن قالت أوكرانيا، أمس الثلاثاء، إنها ستقبل الاقتراح الأمريكي بوقف فوري لإطلاق النار مدة 30 يوما في الحرب مع روسيا.

وصعد الدولار إلى 147.99 ينا يابانيا، واستقر عند 1.4444 دولار كندي، وانخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.2931 دولار.

أما العملة المشفرة بتكوين، فخسرت 1.4% إلى 81661 دولارا بعد التعافي من أدنى مستوى لها في 4 أشهر عند 76666.98 دولارا أمس.