أسعار الذهب ترتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق بسبب قرارات ترامب

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى على الإطلاق، اليوم الخميس، واقتربت من 3 آلاف دولار للأوقية (الأونصة) مدفوعة بمخاوف الرسوم الجمركية، وقراءة جاءت أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة عززت توقعات خفض أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6% ليصل إلى 2979.76 دولارًا للأوقية، وصعد المعدن النفيس 14% منذ بداية العام بعد ارتفاعه 27% في 2024.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5% إلى 2991.3 دولارًا عند التسوية.

اضطرابات جيوسياسية واقتصادية

وساهمت سياسات تجارية غير مستقرة يتبعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعم الذهب الذي يعد من الأصول المفضلة للمستثمرين في ظل الاضطرابات الجيوسياسية والاقتصادية.

وفي أحدث فصول الحرب التجارية التي شنّتها الولايات المتحدة، هدّد ترامب فرنسا والاتحاد الأوروبي، الخميس، بفرض رسوم جمركية نسبتها 200% على بعض المشروبات إذا لم يتخلَّ الاتحاد الأوروبي عن تعريفات جمركية مقبلة نسبتها 50% على بعض المشروبات الأمريكية.

وأعلن كلّ من الاتحاد الأوروبي وكندا والصين عن تدابير ردًا على رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومينيوم فرضها ترامب، ودخلت حيّز التنفيذ الأربعاء.

تثبيت أسعار الفائدة

وتترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء المقبل، ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4% إلى 33.69 دولارًا للأوقية، وصعد البلاتين 0.6% إلى 990.25 دولارًا، وتقدم البلاديوم 0.9% إلى 956.99 دولارًا.