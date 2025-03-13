الذهب يرتفع وسط ضبابية بشأن الرسوم الجمركية ودعم من بيانات التضخم الأمريكية

عزز استمرار القلق بشأن الرسوم الجمركية طلب الذهب، كما دعمت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع أسعار المعدن النفيس من خلال تعزيز توقعات خفض أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 2938.24 دولارا للأوقية، في حين استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2945.70 دولارا.

وأظهرت بيانات صعود مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بأقل من المتوقع الشهر الماضي، لكن من المرجح أن يكون التحسن مؤقتا في ظل الرسوم الجمركية الصارمة على الواردات التي من المتوقع أن ترفع تكلفة معظم السلع في الأشهر المقبلة.

ويتيح انخفاض التضخم مجالا أكبر لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) لخفض أسعار الفائدة. وينتعش الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

حرب تجارية

وأشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر حربا تجارية بزيادة الرسوم الجمركية 20% على السلع الصينية، وفرضه رسوما جمركية جديدة بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية، قبل أن يخففها ويمنح إعفاء لمدة شهر لبعض السلع التي تستوفي قواعد المنشأ بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ثم تراجع ترامب بعد ظهر الثلاثاء عن تعهده بمضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين إلى 50%، بعد ساعات من إعلانه زيادة الرسوم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تؤدي الرسوم إلى زيادة التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، وقد دفعت الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 2956.15 دولارا في 24 فبراير/شباط الماضي.

ويُنظر إلى الذهب باعتباره أداة تحوط ضد الأخطار السياسية والتضخم.

وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي المقرر صدورها في وقت لاحق، اليوم الخميس، لاستيضاح المزيد من ملامح السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية بـ0.2% إلى 33.29 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين بـ0.2% إلى 985.18 دولارا، وارتفع البلاديوم بـ0.6% إلى 954.63 دولارا.