ترامب: لدينا تجارة غبية وليست تجارة حرة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العالم كله “بنهب” الولايات المتحدة عبر التجارة، مهددًا الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية كبيرة على المشروبات الكحولية.

وكتب ترامب، في منشور مقتضب، اليوم الخميس، على منصة “تروث سوشيال”: “لدينا تجارة غبية وليست تجارة حرة والعالم كله ينهبنا”.

وفي منشور آخر، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ و”الشمبانيا” والمشروبات الكحولية الأوروبية الأخرى، في أحدث تصعيد في الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقال ترامب إنه سيمضي قدمًا في فرض الرسوم الجمركية إذا نفّذ الاتحاد الأوروبي ضريبة على “الويسكي” الأمريكي، وهو إجراء يهدف إلى الرد على رسوم ترامب الجمركية على الصلب والألومنيوم التي دخلت حيز التنفيذ، أمس الأربعاء.

وعلّق ترامب على الرسوم المفروضة على “الويسكي”، قائلًا “إذا لم تُلغَ هذه الرسوم الجمركية فورًا، فستفرض الولايات المتحدة قريبًا رسومًا جمركية بنسبة 200% على جميع أنواع النبيذ والشمبانيا والمشروبات الكحولية القادمة من فرنسا وغيرها من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. سيكون هذا مفيدًا جدًا لشركات النبيذ والشمبانيا في الولايات المتحدة”.

وأطلق ترامب حروبا تجارية ضد منافسي وشركاء بلده على حد سواء منذ توليه السلطة، إذ استخدم الرسوم الجمركية أداة ضغط فيما يتعلق بالتجارة وغيرها من المسائل.

وكشف الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، عن رسوم لمواجهة تلك الأمريكية المفروضة على الصلب والألومنيوم، مستهدفا منتجات أمريكية بقيمة حوالي 28 مليار دولار على مراحل ابتداء من إبريل/نيسان.

وتُطبق الرسوم الجمركية المُعلقة على منتجات متنوعة بداية من القوارب إلى مشروب “البوربون” الكحولي وحتى الدراجات النارية، وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيبدأ الآن مشاورات لمدة أسبوعين لاختيار فئات أخرى من المنتجات.