سعر الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 3017 دولارا للأوقية.

يأتي ذلك مع تصاعد التوترات نتيجة استئناف القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وتكثيف الهجمات الأمريكية على جماعة الحوثيين في اليمن.

كما يأتي مع سعي المستثمرين للتحوط من المخاوف الاقتصادية التي أججتها سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية، ومخاوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية للأنباء أن المعدن الأصفر ارتفع في تعاملات آسيا بنسبة 0.6% بعد إعلان إسرائيل استئناف الحرب على قطاع غزة، وهو ما يدمر الهدنة الهشة التي استمرت حوالي شهرين بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ0.4% لتصل إلى 3017.60 دولار.

وكان سعر الذهب قد تجاوز حاجز 3000 دولار للأوقية لأول مرة يوم الجمعة.

14% زيادة منذ بداية العام

ودائما ما يُعد الذهب تحوطا من عدم الاستقرار الجيوسياسي، وقد قفز بأكثر من 14% منذ بداية العام. ومنذ تولي ترامب منصبه في يناير/كانون الثاني، سجل الذهب أعلى مستوى قياسي له 14 مرة، إذ عزّز التوتر التجاري الطلب على الملاذ الآمن.

وطرح ترامب خططا لسلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية، بدءا من رسوم ثابتة 25% على الصلب والألمنيوم دخلت حيز التنفيذ في فبراير/شباط، ومرورا برسوم متبادلة على قطاعات معينة قال إنها ستُفرض في الثاني من إبريل/نيسان.