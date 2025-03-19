تخطى 3035 دولارا للأوقية.. الذهب يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق

سجل الذهب، اليوم الأربعاء، أعلى مستوى له على الإطلاق مدعوما بالطلب على أصول الملاذ الآمن والتوتر الجيوسياسي وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية.

يأتي ذلك بينما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية.

وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3035.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:15 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 3038.90 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 3042.20 دولار.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في (كيه.سي.إم تريد) “ينظر المتعاملون إلى الذهب باعتباره أصلا مجهزا جيدا للتعامل مع حالة عدم اليقين الاقتصادي المرتبطة بالرسوم الجمركية”.

ويشعر المستثمرون بالقلق من تباطؤ اقتصادي وتزايد مخاطر الركود بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي يُعتقد على نطاق واسع بأنها ستؤدي إلى زيادة التضخم.

وأججت الرسوم الجمركية التوتر التجاري، وتشمل رسوما ثابتة 25% على الصلب والألمنيوم دخلت حيز التنفيذ في فبراير/شباط ورسوما متبادلة وعلى قطاعات معينة ستُفرض في الثاني من إبريل/ نيسان.

الحرب على غزة

وعلى الصعيد الجيوسياسي، استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 420 شخصا وإصابة نحو 600 آخرين أمس الثلاثاء، مما أنهى هدوءا نسبيا قارب الشهرين منذ بدء وقف اتفاق إطلاق النار، في أعلنت إسرائيل أن الهجوم “مجرد البداية”.

وقفز سعر الذهب، الذي يُعتبر تاريخيا وسيلة تحوط من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بأكثر من 15% منذ بداية العام.

وفي غضون ذلك، من المتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة القياسي ثابتا عند نطاق 4.25-4.50% في ختام اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم.

ويترقب المشاركون في السوق أيضا خطاب رئيس البنك جيروم باول عقب قرار أسعار الفائدة لاستشراف مسار السياسة النقدية الأمريكية.

ويرتفع الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 33.97 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.4% إلى 992.85 دولار، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 966.24 دولار.