الذهب عند قمة تاريخية مع إشارة المركزي الأمريكي إلى خفضين للفائدة هذا العام

لامس الذهب أحد أعلى مستوياته على الإطلاق اليوم الخميس بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام؛ مما عزّز من جاذبية الذهب وسط استمرار الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3047.1 دولارا للأوقية بحلول الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش بعد أن سجّل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3057.21 دولارا للأوقية في وقت سابق من الجلسة. كما صعّدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ0.4% إلى 3054.10 دولارا.

وقال ديك بون المدير العام لشركة هيراوس ميتالز هونج كونج إن الذهب مدفوع “بكثير من أوضاع السوق غير المؤكدة والتوتر الجيوسياسي وضعف الدولار والتوقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق”.

وأبقى المركزي الأمريكي، أمس الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة دون تغيير في نطاق 4.25-4.50%. لكن صناع السياسات في المركزي الأمريكي لا يزالون يتوقعون أن يخفض البنك الفائدة مرتين كل منهما بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام.

ويزدهر الذهب الذي لا يدر عوائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

نمو أبطأ وتضخم أعلى

وقال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك الرسوم الجمركية، يبدو أنها تدفع الاقتصاد الأمريكي مؤقتًا على الأقل نحو نمو أبطأ وتضخم أعلى.

وأدّت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تفاقم التوتر التجاري وينظر إليها على نطاق واسع على أنها تضخمية وتضر بالنمو الاقتصادي.

وساهمت الضبابية المرتبطة بالرسوم الجمركية، واحتمالات خفض أسعار الفائدة، وتجدد التوتر في الشرق الأوسط بعد أن استأنفت إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة، في سلسلة مكاسب الذهب الذي سجّل 16 مستوى قياسيًّا مرتفعًا منذ بداية 2025 إلى الآن، وتجاوزت 4 منها حاجز 3 آلاف دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.8 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين بـ0.3% إلى 989.85 دولارا، وانخفض البلاديوم بـ1% إلى 949.5 دولارا.