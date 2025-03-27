رسوم ترامب الجمركية على واردات السيارات تهز عروش المصنعين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، عن خطط لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على واردات السيارات، في قرار من شأنه أن يوسع نطاق الحرب التجارية العالمية التي شنها لدى عودته إلى البيت الأبيض هذا العام.

وأضاف ترامب “سنفرض رسوما جمركية 25% على جميع السيارات غير المصنعة في الولايات المتحدة. سنبدأ بحد أدنى 2.5%، وهو الأساس الحالي، ونصل إلى 25%”.

ودأب ترامب على التهديد بفرض رسوم جمركية أعلى على واردات السيارات، ويشير توقيت الإعلان إلى أنها ستتزامن مع خططه للثاني من إبريل/نيسان الخاصة بفرض رسوم جمركية مضادة تستهدف دولا مسؤولة عن القسم الأكبر من العجز التجاري الأمريكي.

تداعيات

وعلى الفور هز إعلان ترامب الشركات في قطاع صناعة السيارات الأمريكي ومنافسيها العالميين.

وانخفضت أسهم جنرال موتورز بـ8% في التعاملات بعد إغلاق السوق، وتراجعت أسهم فورد وستلانتس المدرجة في السوق الأمريكية بنحو 4.5% لكل منهما.

وفي آسيا، انخفضت أسهم تويوتا موتور وهوندا موتور وهيونداي موتور بنحو 3%.

كما تراجعت أسهم شركات فولكس فاغن وبي إم دبليو ومرسيدس وبورش بما بين 3.7 % و 4.8%.

وانخفضت أسهم شركة تسلا بـ1.3%.

وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي للشركة إن الرسوم تأثيرها كبير في الشركة.

وأضاف في منشور على منصة إكس “من المهم الإشارة إلى أن تسلا لم تسلم من الضرر.. لا يزال تأثير الرسوم الجمركية في تسلا كبيرا”.

انخفاض سوق الأسهم

وأغلقت سوق الأسهم الأمريكية على انخفاض أيضا بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية التي لاحقت المستثمرين معظم الشهر الماضي.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 1.1% قبيل المؤتمر الصحفي، وانخفض بنسبة تزيد على 4% حتى الآن في مارس/آذار، مسجلا أسوأ أداء شهري منذ ما يقرب من عام.

وفي أوروبا نزل مؤشر الأسهم الأوروبي الرئيسي ستوكس 600 إلى أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الخميس نتيجة تراجع أسهم شركات صناعة السيارات

وانخفض المؤشر الرئيسي في ألمانيا التي تعد من أكبر موردي السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة 1.4%.

هجوم مباشر

وفي الردود على القرار أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن أسفها العميق ووصفت الخطوة بأنها “سيئة للشركات، وأسوأ بالنسبة للمستهلكين”.

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن الرسوم الجمركية “هجوم مباشر” على العمال الكنديين وإن كندا تدرس اتخاذ تدابير مضادة.

من جانبه قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي اليوم الخميس إنه يتوقع أن يواجه قطاع السيارات في كوريا الجنوبية “صعوبات كبيرة” عندما تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات حيز التنفيذ.

وأضاف أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات طارئة ردا على ذلك بحلول إبريل/نيسان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غيو جيا كون في مؤتمر صحفي “لا رابح في حرب تجارية أو حرب جمركية. لا يتحقق النمو والازدهار لأي دولة من خلال فرض رسوم جمركية”.

تهديد

وفي مواجهة الردود هدد ترامب اليوم الخميس بزيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي وكندا إذا عملا معا “لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة”.

وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال “إذا عمل الاتحاد الأوروبي مع كندا لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة الأمريكية، فسنفرض رسوما جمركية كبيرة، أكبر بكثير من المخطط لها حاليا، على كليهما من أجل حماية أفضل صديق لهذين البلدين على الإطلاق”.

ومنذ توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني، أعلن ترامب عن رسوم جمركية على كندا والمكسيك وأرجأ فرضها، بسبب ما يقول إنه دورهما في السماح بدخول مخدر “الفنتانيل” إلى الولايات المتحدة، كما فرض ضرائب استيراد على السلع من الصين للسبب نفسه، وفرض رسوما جمركية باهظة على واردات الصلب والألمنيوم، إضافة إلى إعلانه مرارا عن خططه للإعلان عن فرض رسوم جمركية مضادة عالمية في الثاني من إبريل/نيسان.

زيادة الأسعار بآلاف الدولارات

وقال مركز أبحاث السيارات إن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف السيارات على المستهلكين بآلاف الدولارات؛ مما يؤثر سلبا في مبيعات السيارات الجديدة ويؤدي إلى فقدان الوظائف، إذ يعتمد قطاع السيارات الأمريكي بشكل كبير على قطع الغيار المستوردة.

واستوردت الولايات المتحدة منتجات سيارات بقيمة 474 مليار دولار في 2024، بما في ذلك سيارات ركاب بقيمة 220 مليار دولار.

وكانت المكسيك واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وألمانيا، وجميعها من أقرب حلفاء الولايات المتحدة، أكبر الموردين.