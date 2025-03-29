ترامب: سنفرض رسوما جمركية في قطاع الأدوية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيفرض قريبًا رسومًا جمركية تستهدف قطاع الأدوية.

جاء ذلك خلال حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل حول موعد ذلك أو نسبة الرسوم التي يعتزم فرضها.

وقال ترامب للصحفيين إنه منفتح على إبرام صفقات مع الدول التي تريد تجنب فرض رسوم جمركية أمريكية عليها.

وأشار إلى أنه سيتعين التفاوض على هذه الاتفاقيات بعد الإعلان عن الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من إبريل/نيسان.

وأوضح ترامب أن دولا بما في ذلك بريطانيا تواصلت مع الولايات المتحدة لمحاولة إبرام صفقات وتجنّب الرسوم الجمركية المضادة.

عملية مستمرة

وأضاف “إنهم يريدون إبرام صفقات. هذا ممكن إذا استطعنا الحصول على شيء في المقابل. لكن نعم، أنا منفتح على ذلك بالتأكيد. إذا استطعنا القيام بشيء نحصل فيه على شيء مقابل ذلك”.

وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن إبرام مثل هذه الصفقات قبل الثاني من إبريل، رد ترامب “لا، ربما في وقت لاحق. إنها عملية مستمرة”.

وكان ترامب قد كشف، الأربعاء الماضي، عن خطته لتطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة ابتداء من الثالث من إبريل المقبل، بينما تسري رسوم على قطع غيار السيارات ابتداء من الثالث من مايو/أيار.

ويستعد المستثمرون أيضًا إلى موجة من الرسوم الجمركية المضادة التي يعتزم ترامب الكشف عنها، الأربعاء المقبل.

وتسببت رسوم ترامب الجمركية وتهديداته المرتبطة بفرضها منذ بدء ولايته الثانية في حالة من الضبابية لدى المستثمرين والشركات.