أعلى مستوى للمعدن الأصفر منذ 39 عامًا.. تهديدات ترامب تربك أسواق الذهب والنفط

أدى الغموض بشأن الرسوم الجمركية المضادة، التي من المتوقع أن يعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الثاني من إبريل/نيسان، على عدد من السلع، إضافة إلى تهديداته بفرض رسوم جمركية ثانوية على مستوردي النفط الروسي، إلى اضطرابات واسعة في أسواق الذهب والنفط.

وسجل الذهب أعلى مستوياته منذ 39 عامًا، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بمقدار دولارين للبرميل، مسجلة أعلى مستوى لها في 5 أسابيع.

ارتفاع قياسي للذهب

وفي أسواق المعادن النفيسة، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها، اليوم الاثنين، متجاوزة 3100 دولار للأوقية (الأونصة)، لتسجل مستوى قياسيًا جديدًا. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بالغموض حول الرسوم الجمركية التي قد تؤدي إلى تغذية التضخم وإعاقة النمو الاقتصادي، ما عزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وأبقاه على مسار تحقيق أفضل أداء فصلي منذ عام 1986.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% ليصل إلى 3103.99 دولار للأوقية، بعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 3128.06 دولار في وقت سابق اليوم. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% إلى 3136.10 دولار.

ومن المتوقع أن يعلن ترامب عن الرسوم الجمركية المضادة في الثاني من إبريل/نيسان، بينما ستدخل رسوم على السيارات حيز التنفيذ في اليوم التالي، الثالث من الشهر نفسه.

وواصل الذهب تسجيل مستويات قياسية، إذ ارتفع بنسبة 18% منذ بداية العام، بعد أن قفز بأكثر من 27% العام الماضي، مدعومًا بعدة عوامل، من بينها السياسة النقدية، والإقبال القوي من البنوك المركزية على الشراء، والطلب المتزايد على صناديق الاستثمار المتداولة.

4500 دولار سعر الأوقية

وارتفع مؤشر القوة النسبية للذهب فوق مستوى 77، ما يشير إلى حالة تشبع شرائي في السوق، إلا أن المحللين أكدوا أن الزخم الصعودي خالف أي معايير تقليدية لتحديد مستويات الأسعار.

ورفعت البنوك الكبرى في وول ستريت توقعاتها لأسعار الذهب، مشيرة إلى التوترات الناتجة عن الحرب التجارية والطلب القوي من البنوك المركزية.

ويتوقع بنك “غولدمان ساكس” أن يتجاوز الذهب 4500 دولار للأوقية خلال الأشهر الـ12 المقبلة، في ظل تفاقم التوترات العالمية.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% إلى 33.53 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.6% إلى 977.90 دولار، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 973.68 دولار. ومع ذلك، تتجه المعادن الثلاثة نحو تحقيق مكاسب شهرية.

ارتفاع الأسعار وسط مخاوف من الرسوم الجمركية

وفي أسواق النفط العالمية، ارتفعت الأسعار، اليوم الاثنين، وسط حالة ترقب بين المستثمرين بعد تهديد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية ثانوية على مشتري النفط الروسي، وتحذيره إيران من عمل عسكري محتمل إذا لم توافق على التفاوض بشأن برنامجها النووي.

وصعدت العقود الآجلة الأكثر تداولًا لشهر يونيو/حزيران لخام برنت بمقدار 43 سنتًا (0.59%) إلى 73.19 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 47 سنتًا (0.68%) إلى 69.83 دولار للبرميل.

كما سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي ارتفاعًا قدره دولاران للبرميل، لتصل إلى أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع، وسط مخاوف من تراجع الإمدادات الروسية والإيرانية.

وصرّح ترامب، يوم الأحد، بأنه غاضب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأنه سيفرض رسومًا جمركية ثانوية تتراوح بين 25% و50% على مشتري النفط الروسي، إذا رأى أن موسكو تعرقل جهوده لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وتُعد الصين والهند من أبرز مشتري الخام الروسي، ما يجعل موافقتهما ضرورية لنجاح أي عقوبات ثانوية على ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم.

كما هدد ترامب إيران، أمس الأحد، بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية، إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.